«Мечел» разморозил железорудный проект в Якутии

«Мечел» разморозил железорудный проект в ЯкутииЭто позволит компании повысить обеспеченность сырьем на фоне высоких мировых цен
«Мечел» разморозил проект по освоению Сиваглинского месторождения железной руды в Якутии, сообщила пресс-служба компании 9 сентября. Группа уже приступила к разработке проектно-сметной и разрешительной документации, к эксплуатации намерена приступить в IV квартале 2022 г. Инвестиции в проект до конца 2022 г. составят около 2 млрд руб.
До конца 2022 г. компания намерена добыть 300 000–400 000 т руды, а с 2023 г. годовая добыча составит порядка 1 млн т. Как пояснил гендиректор «Мечела» Олег Коржов, запуск месторождения позволит повысить самообеспеченность компании железорудным сырьем до 60% (с нынешних 40–50%). Коржов подчеркнул, что руды Сиваглинского месторождения являются «практически готовой товарной продукцией».
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