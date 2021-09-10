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«Мечел» разморозил железорудный проект в Якутии

Это позволит компании повысить обеспеченность сырьем на фоне высоких мировых цен
Василий Милькин
«Мечел» вслед за «Евразом» начал инвестировать в добычу руды (на фото Коршуновский ГОК) / «Мечел»

«Мечел» разморозил проект по освоению Сиваглинского месторождения железной руды в Якутии, сообщила пресс-служба компании 9 сентября. Группа уже приступила к разработке проектно-сметной и разрешительной документации, к эксплуатации намерена приступить в IV квартале 2022 г. Инвестиции в проект до конца 2022 г. составят около 2 млрд руб.

До конца 2022 г. компания намерена добыть 300 000–400 000 т руды, а с 2023 г. годовая добыча составит порядка 1 млн т. Как пояснил гендиректор «Мечела» Олег Коржов, запуск месторождения позволит повысить самообеспеченность компании железорудным сырьем до 60% (с нынешних 40–50%). Коржов подчеркнул, что руды Сиваглинского месторождения являются «практически готовой товарной продукцией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных