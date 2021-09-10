«Мечел» разморозил железорудный проект в Якутии

«Мечел» разморозил проект по освоению Сиваглинского месторождения железной руды в Якутии, сообщила пресс-служба компании 9 сентября. Группа уже приступила к разработке проектно-сметной и разрешительной документации, к эксплуатации намерена приступить в IV квартале 2022 г. Инвестиции в проект до конца 2022 г. составят около 2 млрд руб.