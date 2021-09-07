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Акции «Мечела» взлетели на фоне подорожании угля в Азии

Благоприятная конъюнктура может сохраниться до конца года
Василий Милькин
Добыча угля в карьере Красногорский «Мечела» в Междуреченске / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Акции «Мечела» менее чем за три недели подорожали вдвое на фоне роста цен на уголь в Азии. Только за один день 7 сентября стоимость обыкновенных акций компании на Московской бирже выросла на 22,3% к предыдущей торговой сессии, составив 178 руб. за штуку. Привилегированные акции торговались по 277,4 руб. за бумагу (+9% за 7 сентября). Акции входящей в «Евраз» «Распадской» также прибавили в цене с середины августа более чем на 50%, 7 сентября достигнув отметки 404 руб. за бумагу.

Рост акций «Мечела» начался 20 августа и ускорился 27 августа, после публикации отчетности за первое полугодие по МСФО. Компания сообщила об увеличении выручки на 40% к аналогичному периоду 2020 г. до 184,9 млрд руб., EBITDA – более чем в 2 раза до 52 млрд руб. Чистая прибыль выросла втрое до 31,8 млрд руб. Финпоказатели удалось улучшить благодаря росту цен на все виды продукции как в добывающем, так и в металлургическом дивизионе, отмечалось в отчете. В то же время в январе – июне «Мечел» сократил добычу угля на 44% до 5,6 млн т, выплавку чугуна – на 12% до 1,6 млн т, стали – на 4% до 1,7 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных