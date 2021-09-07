Акции «Мечела» взлетели на фоне подорожании угля в Азии

Рост акций «Мечела» начался 20 августа и ускорился 27 августа, после публикации отчетности за первое полугодие по МСФО. Компания сообщила об увеличении выручки на 40% к аналогичному периоду 2020 г. до 184,9 млрд руб., EBITDA – более чем в 2 раза до 52 млрд руб. Чистая прибыль выросла втрое до 31,8 млрд руб. Финпоказатели удалось улучшить благодаря росту цен на все виды продукции как в добывающем, так и в металлургическом дивизионе, отмечалось в отчете. В то же время в январе – июне «Мечел» сократил добычу угля на 44% до 5,6 млн т, выплавку чугуна – на 12% до 1,6 млн т, стали – на 4% до 1,7 млн т.