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Аналитики ждут нового роста цен на уголь в Азии

Рост связан с дефицитом топлива на рынке и скачком цен на газ
Василий Милькин
Reuters

Средняя стоимость энергетического угля в Азии (FOB Newcastle) в IV квартале 2021 г. может вырасти до $190 за 1 т, говорится в обзоре американского инвестбанка Goldman Sachs. Ранее банк прогнозировал цены на уровне $100 за 1 т, т. е. оценка теперь повышена почти вдвое. Goldman Sachs также пересмотрел и свой прогноз по цене на энергоуголь на 2022 г. – с $85 до $120 за 1 т.

Инвестбанк также увеличил прогнозы по цене на коксующийся уголь – со $155 до $230 за 1 т в IV квартале этого года и до $175 за 1 т в 2022 г.

Goldman Sachs объясняет повышение оценки дефицитом угля из-за восстановления спроса на электроэнергию и проблем с производством угля в ключевых добывающих странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных