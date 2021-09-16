Аналитики ждут нового роста цен на уголь в Азии

Средняя стоимость энергетического угля в Азии (FOB Newcastle) в IV квартале 2021 г. может вырасти до $190 за 1 т, говорится в обзоре американского инвестбанка Goldman Sachs. Ранее банк прогнозировал цены на уровне $100 за 1 т, т. е. оценка теперь повышена почти вдвое. Goldman Sachs также пересмотрел и свой прогноз по цене на энергоуголь на 2022 г. – с $85 до $120 за 1 т.