Аналитики ждут нового роста цен на уголь в Азии

Аналитики ждут нового роста цен на уголь в АзииРост связан с дефицитом топлива на рынке и скачком цен на газ
Средняя стоимость энергетического угля в Азии (FOB Newcastle) в IV квартале 2021 г. может вырасти до $190 за 1 т, говорится в обзоре американского инвестбанка Goldman Sachs. Ранее банк прогнозировал цены на уровне $100 за 1 т, т. е. оценка теперь повышена почти вдвое. Goldman Sachs также пересмотрел и свой прогноз по цене на энергоуголь на 2022 г. – с $85 до $120 за 1 т.
Инвестбанк также увеличил прогнозы по цене на коксующийся уголь – со $155 до $230 за 1 т в IV квартале этого года и до $175 за 1 т в 2022 г.
Goldman Sachs объясняет повышение оценки дефицитом угля из-за восстановления спроса на электроэнергию и проблем с производством угля в ключевых добывающих странах.
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