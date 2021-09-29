«Лукойл» войдет в разведочный проект на азербайджанском шельфе Каспия​

«Лукойл» войдет в разведочный проект на азербайджанском шельфе КаспияКомпания договорилась с BP о покупке 25% в геологоразведочном проекте SWAP
«Лукойл» подписал соглашение с нефтекомпанией BP о приобретении 25% в геологоразведочном проекте SWAP (Shallow Water Absheron Peninsula) в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщила российская компания 29 сентября. Закрытие сделки ожидается до конца 2021 г. после получения одобрения правительства Азербайджана, ее сумма не раскрывается. BP останется оператором проекта с долей 25%. Третий участник – азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar с долей 50%.
Глава «Лукойла» Вагит Алекперов, слова которого приводятся в релизе, отметил, что научно-технический потенциал партнеров придаст дополнительный импульс освоению потенциально перспективного участка на мелководье Каспия.
В настоящее время «Лукойл» – крупнейший недропользователь в российском секторе Каспийского моря (крупнейшие месторождения – им. Филановского, им. Корчагина, им. Грайфера). Всего компания открыла в этом регионе девять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами 7 млрд барр. нефтяного эквивалента. Также у нее есть совместные проекты на Каспии с «Роснефтью», «Газпромом» и казахстанским «Казмунайгазом».
В Азербайджане «Лукойл» работает с 1994 г., тогда он зашел в проект по добыче нефти на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (вышел из проекта в 2003 г.). Сейчас компания имеет 10% в разработке крупнейшего шельфового газоконденсатного месторождения в Азербайджане Шах-Дениз, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн куб. м газа и 240 млн т газового конденсата (оператор – BP). С 1995 г. «Лукойл» также имеет в Азербайджане собственную сеть АЗС. В марте 2019 г. Алекперов заявлял об интересе к газовому проекту «Апшерон» (запасы оценивались в 350 млрд куб. м газа), а в январе 2020 г. пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила о планируемом участии российской компании в разработке месторождений Нахчыван и Гошадаш с суммарными прогнозируемыми запасами 110 млн т нефти и 85 млрд куб. м газа. О судьбе этих планов не сообщалось.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечает, что вхождение в новый проект в Азербайджане позволит «Лукойлу» получить доступ к шельфовым технологиям BP. Хотя SWAP располагается на относительно мелководном участке, сам пласт может залегать на глубине 3000–5000 м, что представляет интерес с точки зрения повышения глобальной экспертизы компании, считает аналитик. Проект находится на ранних стадиях развития, но «Лукойл» заинтересован в углублении сотрудничества с BP и Socar в Азербайджане, на который приходится почти 10% всей добычи российской компании за рубежом, добавил Блохин.
В 2020 г. «Лукойл» снизил добычу нефти на 10% до 77,2 млн т, включая 3,75 млн т на зарубежных проектах. В целом на международные проекты, по данным самой компании, в прошлом году приходилось порядка 8% добытой нефти.
Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечает, что объемы добычи «Лукойла» не демонстрировали бы существенной положительной динамики даже без учета влияния сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. «Особенно это касается традиционных для компании нефтеносных регионов, таких как Западная Сибирь. В условиях отсутствия перспектив по наращиванию здесь ресурсной базы «Лукойл» вынужден искать точки роста за рубежом», – говорит эксперт. Шельф Каспия является одним из активно развиваемых компанией направлений, поэтому возможна синергия и с проектами в российской части Каспийского моря, считает Белогорьев.
У «Лукойла» мало возможностей для роста и возобновления ресурсной базы внутри России, а Каспийский регион является для него хорошо знакомым, добавляет директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По мнению Блохина, в данном случае нельзя говорить о компенсации снижения добычи в характерных для компании регионах. «Лукойл» в рамках долгосрочной стратегии стремится стабилизировать добычу на территории России, при этом рассматривая перспективные проекты роста за рубежом», – замечает он. Блохин добавляет, что проекты на Каспии, в частности месторождения им. Филановского и им. Корчагина, – это флагманские добывающие проекты «Лукойла» с льготными условиями по уплате НДПИ и экспортной пошлины, что также предполагает дальнейшую разработку российской части каспийского шельфа с высокой рентабельностью.
В «Лукойле» дополнительных комментариев «Ведомостям» не предоставили, в BP и Socar не ответили.