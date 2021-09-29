«Лукойл» войдет в разведочный проект на азербайджанском шельфе Каспия​

В Азербайджане «Лукойл» работает с 1994 г., тогда он зашел в проект по добыче нефти на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (вышел из проекта в 2003 г.). Сейчас компания имеет 10% в разработке крупнейшего шельфового газоконденсатного месторождения в Азербайджане Шах-Дениз, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн куб. м газа и 240 млн т газового конденсата (оператор – BP). С 1995 г. «Лукойл» также имеет в Азербайджане собственную сеть АЗС. В марте 2019 г. Алекперов заявлял об интересе к газовому проекту «Апшерон» (запасы оценивались в 350 млрд куб. м газа), а в январе 2020 г. пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила о планируемом участии российской компании в разработке месторождений Нахчыван и Гошадаш с суммарными прогнозируемыми запасами 110 млн т нефти и 85 млрд куб. м газа. О судьбе этих планов не сообщалось.