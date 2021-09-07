Президент «Лукойла» допустил обвал рынка при цене нефти по $100 за баррель
Стоимость нефти в $65-75 за баррель «комфортна для потребителей», ее рост выше $100 за баррель приведет к обрушению рынка, заявил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Коммерсанту».
«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили — обрушению рынка», — сказал Алекперов. По его словам, цена в $65-75 за баррель «комфортна для потребителей.
«Страны — участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов», — подчеркнул Алекперов. Он отметил, что сейчас для картеля производителей рубежом планирования является сентябрь 2020 г., когда должны быт сняты все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса и спадом потребления в 2020 г.
По итогам встречи 1 сентября страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно. Кроме того, было принято решение о корректировке в сторону повышения месячного общего объема производства на 0,4 млн/сутки на октябрь 2021 г. По мнению экспертов, принятое решение гарантирует ценообразование в коридоре $70-80 за баррель.
Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 4 октября 2021 г. В июле страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти 400 000 б/с в месяц с августа по сентябрь 2022 г.