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Президент «Лукойла» допустил обвал рынка при цене нефти по $100 за баррель

Ведомости

Стоимость нефти в $65-75 за баррель «комфортна для потребителей», ее рост выше $100 за баррель приведет к обрушению рынка, заявил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Коммерсанту».

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили — обрушению рынка», — сказал Алекперов. По его словам, цена в  $65-75 за баррель «комфортна для потребителей.

«Страны — участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов», — подчеркнул Алекперов. Он отметил, что сейчас для картеля производителей рубежом планирования является сентябрь 2020 г., когда должны быт сняты все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса и спадом потребления в 2020 г.

По итогам встречи 1 сентября страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно. Кроме того, было принято решение о корректировке в сторону повышения месячного общего объема производства на 0,4 млн/сутки на октябрь 2021 г. По мнению экспертов, принятое решение гарантирует ценообразование в коридоре $70-80 за баррель.

Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 4 октября 2021 г. В июле страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти 400 000 б/с в месяц с августа по сентябрь 2022 г.

Ранее по теме: ОПЕК+ сохранит план по восстановлению добычи нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных