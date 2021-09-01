ОПЕК+ сохранит план по восстановлению добычи нефти
Страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, следует из сообщения, опубликованного на сайте ОПЕК.
«Подтверждаем план корректировки производства и механизм ежемесячной корректировки производства, утвержденный на 19-й министерской встрече, и решение о корректировке в сторону повышения месячного общего объема производства на 0,4 млн/сутки на октябрь 2021 г.», — говорится в сообщении.
Принятое решение гарантирует ценообразование в коридоре $70-80 за баррель, считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.
По его мнению, производителей устраивает текущий диапазон цен. В дальнейшем страны ОПЕК+ продолжат постепенное наращивание в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, полагает аналитик.
Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 4 октября 2021 г. В июле страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти 400 000 б/с в месяц с августа по сентябрь 2022 г.
30 августа министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что ОПЕК может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля.