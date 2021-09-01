ОПЕК+ сохранит план по восстановлению добычи нефти

«Подтверждаем план корректировки производства и механизм ежемесячной корректировки производства, утвержденный на 19-й министерской встрече, и решение о корректировке в сторону повышения месячного общего объема производства на 0,4 млн/сутки на октябрь 2021 г.», — говорится в сообщении.