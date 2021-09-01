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ОПЕК+ сохранит план по восстановлению добычи нефти

Ведомости

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, следует из сообщения, опубликованного на сайте ОПЕК.

«Подтверждаем план корректировки производства и механизм ежемесячной корректировки производства, утвержденный на 19-й министерской встрече, и решение о корректировке в сторону повышения месячного общего объема производства на 0,4 млн/сутки на октябрь 2021 г.», — говорится в сообщении.

Принятое решение гарантирует ценообразование в коридоре $70-80 за баррель, считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

По его мнению, производителей устраивает текущий диапазон цен. В дальнейшем страны ОПЕК+ продолжат постепенное наращивание в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, полагает аналитик.

Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 4 октября 2021 г. В июле страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти 400 000 б/с в месяц с августа по сентябрь 2022 г.

30 августа министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что ОПЕК может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля.

Ранее по теме: Страны ОПЕК+ решили не выполнять просьбу США об увеличении добычи нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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