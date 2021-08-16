Страны ОПЕК+ решили не выполнять просьбу США об увеличении добычи нефти

Призывы к увеличению добычи идут в разрез с политикой США по борьбе с изменением климата, которая также подразумевает сокращение добычи внутри самой страны, отмечает агентство. При этом советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал крупные нефтедобывающие страны, в частности, Саудовскую Аравию, за то, что они, по его мнению, добывают мало нефти в период восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.