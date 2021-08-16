Страны ОПЕК+ решили не выполнять просьбу США об увеличении добычи нефти
Страны, входящие в соглашение ОПЕК+, решили не наращивать добычу нефти сверх ранее запланированных уровней, как того требовала администрация президента США Джо Байдена, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
На прошлой неделе Вашингтон призвал ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на фоне роста цен на бензин в США, что способствует ускорению инфляции, которая, в свою очередь, угрожает замедлить экономический рост. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке нефти к тому, что «справедливо и конкурентоспособно».
Страны ОПЕК+ уже договорились об увеличении добычи на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно с августа до конца текущего года. Источники агентства пояснили, что дополнительное увеличение добычи не имеет смысла, потому что тогда предложение превысит спрос на рынке.
Призывы к увеличению добычи идут в разрез с политикой США по борьбе с изменением климата, которая также подразумевает сокращение добычи внутри самой страны, отмечает агентство. При этом советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал крупные нефтедобывающие страны, в частности, Саудовскую Аравию, за то, что они, по его мнению, добывают мало нефти в период восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.