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Страны ОПЕК+ решили не выполнять просьбу США об увеличении добычи нефти

Ведомости

Страны, входящие в соглашение ОПЕК+, решили не наращивать добычу нефти сверх ранее запланированных уровней, как того требовала администрация президента США Джо Байдена, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

На прошлой неделе Вашингтон призвал ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на фоне роста цен на бензин в США, что способствует ускорению инфляции, которая, в свою очередь, угрожает замедлить экономический рост. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке нефти к тому, что «справедливо и конкурентоспособно».

Страны ОПЕК+ уже договорились об увеличении добычи на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно с августа до конца текущего года. Источники агентства пояснили, что дополнительное увеличение добычи не имеет смысла, потому что тогда предложение превысит спрос на рынке.

Призывы к увеличению добычи идут в разрез с политикой США по борьбе с изменением климата, которая также подразумевает сокращение добычи внутри самой страны, отмечает агентство. При этом советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал крупные нефтедобывающие страны, в частности, Саудовскую Аравию, за то, что они, по его мнению, добывают мало нефти в период восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее по теме: США подтвердили проведение консультаций с ОПЕК по увеличению добычи нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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