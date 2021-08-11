США подтвердили проведение консультаций с ОПЕК по увеличению добычи нефти
США ведут консультации с ОПЕК по вопросу возможности увеличения добычи нефти для борьбы с ростом цен, заявила в ходе брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что это взаимодействие, которое идет на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается», — сказала она.
По словам Псаки, эти консультации необязательно должны привести к немедленной реакции. Так, в Вашингтоне полагают, что подобное взаимодействие должно быть долгосрочным. Необходимо предпринять разумные меры для снижения стоимости бензина в США, резюмировала пресс-секретарь.
Псаки заявила, что американские власти считают возможным увеличение нефтедобычи. Она указала на важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке к тому, что «справедливо и конкурентоспособно», приняв ряд мер, а не только одну. Представитель Белого дома добавила, что пока правительство США не просило местные компании нарастить добычу нефти.
Ранее CNBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена попросила страны, участвующие в сделке ОПЕК+, увеличить добычу нефти из-за роста цен на бензин. По данным СМИ, переговоры идут с представителями фактического лидера ОПЕК Саудовской Аравии, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими участниками нефтяного соглашения.
Действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. С августа и до конца года страны начнут повышать объем добычи на 400 000 барр./сутки ежемесячно. Следующая встреча представителей ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.