США подтвердили проведение консультаций с ОПЕК по увеличению добычи нефти

Псаки заявила, что американские власти считают возможным увеличение нефтедобычи. Она указала на важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке к тому, что «справедливо и конкурентоспособно», приняв ряд мер, а не только одну. Представитель Белого дома добавила, что пока правительство США не просило местные компании нарастить добычу нефти.