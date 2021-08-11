Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

США подтвердили проведение консультаций с ОПЕК по увеличению добычи нефти

Ведомости

США ведут консультации с ОПЕК по вопросу возможности увеличения добычи нефти для борьбы с ростом цен, заявила в ходе брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я бы сказала, что это взаимодействие, которое идет на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается», — сказала она.

По словам Псаки, эти консультации необязательно должны привести к немедленной реакции. Так, в Вашингтоне полагают, что подобное взаимодействие должно быть долгосрочным. Необходимо предпринять разумные меры для снижения стоимости бензина в США, резюмировала пресс-секретарь.

Псаки заявила, что американские власти считают возможным увеличение нефтедобычи. Она указала на важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке к тому, что «справедливо и конкурентоспособно», приняв ряд мер, а не только одну. Представитель Белого дома добавила, что пока правительство США не просило местные компании нарастить добычу нефти.

Ранее CNBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена попросила страны, участвующие в сделке ОПЕК+, увеличить добычу нефти из-за роста цен на бензин. По данным СМИ, переговоры идут с представителями фактического лидера ОПЕК Саудовской Аравии, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими участниками нефтяного соглашения.

Действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. С августа и до конца года страны начнут повышать объем добычи на 400 000 барр./сутки ежемесячно. Следующая встреча представителей ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.

Ранее по теме: CNBC узнал о просьбе США к ОПЕК увеличить добычу нефти из-за роста цен на бензин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных