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CNBC узнал о просьбе США к ОПЕК увеличить добычу нефти из-за роста цен на бензин

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена попросила страны, входящие в ОПЕК+, увеличить добычу нефти из-за роста цен на бензин, сообщает CNBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Как рассказали собеседники телеканала, официальные лица администрации Байдена вели переговоры с представителями фактического лидера ОПЕК — Саудовской Аравии, а также с представителями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других участников сделки ОПЕК+. Их попросили увеличить добычу, так как, по мнению Белого дома, это сможет остановить рост цен на бензин. Также Вашингтон опасается, что рост инфляции может подорвать восстановление экономики после вызванного пандемией спада.

Были ли среди тех, с кем контактировала администрация Байдена, представители России, не уточняется.

После публикации телеканала цена марки нефти Brent снизилась на 1,5% за несколько минут. В 13:06 мск октябрьские фьючерсы стоили $70,85 за баррель, к 13:14 они подешевели до $69,78. Сейчас Brent стабилизировалась на отметке $69,74.

Действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. Суммарно на 400 000 барр./сутки начиная с августа 2021 г. страны соглашения поднимут уровень добычи нефти, сообщил альянс 18 июля. Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.

ОПЕК+ приняла решение восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня на фоне ее дефицита на рынке, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак, который является переговорщиком России в ОПЕК. Он добавил, что Россия будет ежемесячно увеличивать добычу нефти на 100 000 барр./сутки и выйдет на докризисный уровень 2019 г. в мае 2022 г. В доковидном 2019 г. добыча нефти в РФ выросла на 0,8% до 561,2 млн т. В прошлом году показатель упал на 8,6% к предыдущему году — до 512,8 млн т.

Ранее по теме: Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с середины июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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