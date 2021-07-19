Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с середины июня
Стоимость сентябрьских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $71,87 за баррель (-2,33%), следует из данных торговой площадки на 11:24 (мск). Ранее цена опускалась ниже $72 за баррель 11 июня 2021 г.
Цена фьючерсов на нефть марки WTI в августе составила $70,28 (-2,13%), следует из данных биржи на 11:21 мск.
Действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. Суммарно на 400 000 барр./сутки начиная с августа 2021 г. страны соглашения поднимут уровень добычи нефти, сообщил альянс 18 июля. Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.
ОПЕК+ приняла решение восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня на фоне ее дефицита на рынке, сказал заместитель председателя правительства Александр Новак, который является переговорщиком России в ОПЕК. Он добавил, что Россия будет ежемесячно увеличивать добычу нефти на 100 000 барр./сутки и выйдет на докризисный уровень 2019 г. в мае 2022 г. В доковидном 2019 году добыча нефти в РФ выросла на 0,8% до 561,2 млн т. В прошлом году показатель упал на 8,6% к предыдущему году до 512,8 млн т.