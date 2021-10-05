«Аэрофлот» недополучил как минимум $250 млн роялти в 2020 году

Источник в группе «Аэрофлот» приводит еще большие цифры снижения роялти: более 70% в 2020 г., т. е. порядка $350 млн. «Сумма недополученных роялти пропорциональна снижению международного трафика «Аэрофлота», это более 70% (международный трафик компании снизился в 2020 г. на 79%. – «Ведомости»)», – говорит собеседник «Ведомостей». Официальный представитель «Аэрофлота» отказался комментировать размер недополученного дохода от роялти.