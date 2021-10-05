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«Аэрофлот» недополучил как минимум $250 млн роялти в 2020 году

Но финансовое положение группы не вызывает опасений у аналитиков
Анастасия Львова
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» недополучила в коронавирусном 2020 году $250 млн роялти (пролетных выплат), которые иностранные перевозчики перечисляют за возможность перелета по транссибирским маршрутам над Россией, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер российского банка, знакомый с финансовым положением авиакомпании.

Источник в группе «Аэрофлот» приводит еще большие цифры снижения роялти: более 70% в 2020 г., т. е. порядка $350 млн. «Сумма недополученных роялти пропорциональна снижению международного трафика «Аэрофлота», это более 70% (международный трафик компании снизился в 2020 г. на 79%. – «Ведомости»)», – говорит собеседник «Ведомостей». Официальный представитель «Аэрофлота» отказался комментировать размер недополученного дохода от роялти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных