«Аэрофлот» недополучил как минимум $250 млн роялти в 2020 году

«Аэрофлот» недополучил как минимум $250 млн роялти в 2020 годуНо финансовое положение группы не вызывает опасений у аналитиков
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» недополучила в коронавирусном 2020 году $250 млн роялти (пролетных выплат), которые иностранные перевозчики перечисляют за возможность перелета по транссибирским маршрутам над Россией, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер российского банка, знакомый с финансовым положением авиакомпании.
Источник в группе «Аэрофлот» приводит еще большие цифры снижения роялти: более 70% в 2020 г., т. е. порядка $350 млн. «Сумма недополученных роялти пропорциональна снижению международного трафика «Аэрофлота», это более 70% (международный трафик компании снизился в 2020 г. на 79%. – «Ведомости»)», – говорит собеседник «Ведомостей». Официальный представитель «Аэрофлота» отказался комментировать размер недополученного дохода от роялти.