Заместителем министра энергетики стал «климатический консерватор»Петр Бобылев не является активным сторонником зеленой повестки, говорят источники
Пятым заместителем министра энергетики назначен 41-летний Петр Бобылев, до перехода в Минэнерго возглавлявший департамент конкуренции, экологии и энергоэффективности Минэкономразвития, сообщила пресс-служба ведомства 4 октября.
Эта должность оставалась вакантной с середины июля 2021 г. после ухода Анатолия Яновского. Он занял пост заместителя министра еще в 1998 г. Название ведомства, курировавшего ТЭК в правительстве, за это время неоднократно менялось, поэтому Яновский успел поработать еще в Минтопэнерго и Минпромэнерго (современное Минэнерго было учреждено лишь в 2008 г.). Дольше Яновского, курировавшего угольную отрасль и международную деятельность, в Минэнерго на сопоставимом по значимости посту не работал никто. Бобылев унаследует от Яновского основные сферы ответственности – уголь и международную деятельность.