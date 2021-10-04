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Заместителем министра энергетики стал «климатический консерватор»

Петр Бобылев не является активным сторонником зеленой повестки, говорят источники
Александр Волобуев Дмитрий Гринкевич
На посту замминистра энергетики Петр Бобылев будет курировать деятельность двух департаментов / Совет Федерации

Пятым заместителем министра энергетики назначен 41-летний Петр Бобылев, до перехода в Минэнерго возглавлявший департамент конкуренции, экологии и энергоэффективности Минэкономразвития, сообщила пресс-служба ведомства 4 октября.

Эта должность оставалась вакантной с середины июля 2021 г. после ухода Анатолия Яновского. Он занял пост заместителя министра еще в 1998 г. Название ведомства, курировавшего ТЭК в правительстве, за это время неоднократно менялось, поэтому Яновский успел поработать еще в Минтопэнерго и Минпромэнерго (современное Минэнерго было учреждено лишь в 2008 г.). Дольше Яновского, курировавшего угольную отрасль и международную деятельность, в Минэнерго на сопоставимом по значимости посту не работал никто. Бобылев унаследует от Яновского основные сферы ответственности – уголь и международную деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных