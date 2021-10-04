Заместителем министра энергетики стал «климатический консерватор»

Эта должность оставалась вакантной с середины июля 2021 г. после ухода Анатолия Яновского. Он занял пост заместителя министра еще в 1998 г. Название ведомства, курировавшего ТЭК в правительстве, за это время неоднократно менялось, поэтому Яновский успел поработать еще в Минтопэнерго и Минпромэнерго (современное Минэнерго было учреждено лишь в 2008 г.). Дольше Яновского, курировавшего угольную отрасль и международную деятельность, в Минэнерго на сопоставимом по значимости посту не работал никто. Бобылев унаследует от Яновского основные сферы ответственности – уголь и международную деятельность.