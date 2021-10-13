Россияне переходят на дешевые сигареты из-за роста акцизов

В январе – августе 2021 г. предпочтения российских курильщиков изменились в пользу дешевых сигарет. Об этом свидетельствуют данные NielsenIQ, подготовленные для «Ведомостей» (учитывают продажи в продуктовых и специализированных магазинах в городах с населением более 10 000 человек). Дешевые сигареты (до 125 руб.) стали лидерами по доле в продажах: этот показатель вырос с 32,6 до 37,7%, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 руб.), доля которого сократилась на 3,5 п. п. до 31,3%.