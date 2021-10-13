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Россияне переходят на дешевые сигареты из-за роста акцизов

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Мария Котова
Евгений Разумный / Ведомости

В январе – августе 2021 г. предпочтения российских курильщиков изменились в пользу дешевых сигарет. Об этом свидетельствуют данные NielsenIQ, подготовленные для «Ведомостей» (учитывают продажи в продуктовых и специализированных магазинах в городах с населением более 10 000 человек). Дешевые сигареты (до 125 руб.) стали лидерами по доле в продажах: этот показатель вырос с 32,6 до 37,7%, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 руб.), доля которого сократилась на 3,5 п. п. до 31,3%.

В целом продажи сигарет в России уже не первый год демонстрируют отрицательную динамику. В январе – августе 2021 г. они снизились на 4,8%.

Однако из данных NielsenIQ следует, что за этот период объем реализации сигарет стоимостью до 125 руб. за пачку вырос в натуральном выражении на 10,1% год к году, тогда как за аналогичный период 2020 г. этот показатель составлял только 1,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных