Россияне переходят на дешевые сигареты из-за роста акцизов

Россияне переходят на дешевые сигареты из-за роста акцизовТабачные компании опасаются роста нелегального рынка
В январе – августе 2021 г. предпочтения российских курильщиков изменились в пользу дешевых сигарет. Об этом свидетельствуют данные NielsenIQ, подготовленные для «Ведомостей» (учитывают продажи в продуктовых и специализированных магазинах в городах с населением более 10 000 человек). Дешевые сигареты (до 125 руб.) стали лидерами по доле в продажах: этот показатель вырос с 32,6 до 37,7%, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 руб.), доля которого сократилась на 3,5 п. п. до 31,3%.
В целом продажи сигарет в России уже не первый год демонстрируют отрицательную динамику. В январе – августе 2021 г. они снизились на 4,8%.
Однако из данных NielsenIQ следует, что за этот период объем реализации сигарет стоимостью до 125 руб. за пачку вырос в натуральном выражении на 10,1% год к году, тогда как за аналогичный период 2020 г. этот показатель составлял только 1,3%.