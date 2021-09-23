Табачные компании пригрозили остановкой производства сигарет

Она может произойти, если ЕЭК примет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно будет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском. Информация об этом содержится в сводной таблице предложений к соответствующему проекту решения комиссии, размещенной на сайте ЕЭК. Инициатором ужесточения контроля за табачным сырьем является Россельхознадзор. 16 июля служба ввела временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за того, что нашла в нем карантинную муху-горбатку. С 30 июля эти ограничения были сняты. Параллельно в ЕЭК началось обсуждение ужесточения контроля за табачным сырьем в целом во всех странах – участницах союза.