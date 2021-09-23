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Табачные компании пригрозили остановкой производства сигарет

Это может произойти из-за изменений в регулировании табачного сырья
Мария Котова
В июле были введены временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави (на фото) из-за того, что нашла в нем карантинную муху-горбатку. Также в июле в ЕЭК началось обсуждение ужесточения контроля за табачным сырьем в целом во всех странах – участницах союза / GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Совет по вопросам развития табачной промышленности (среди его учредителей – российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International) предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о риске полной остановки производства сигарет в странах – участницах ЕАЭС.

Она может произойти, если ЕЭК примет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно будет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском. Информация об этом содержится в сводной таблице предложений к соответствующему проекту решения комиссии, размещенной на сайте ЕЭК. Инициатором ужесточения контроля за табачным сырьем является Россельхознадзор. 16 июля служба ввела временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за того, что нашла в нем карантинную муху-горбатку. С 30 июля эти ограничения были сняты. Параллельно в ЕЭК началось обсуждение ужесточения контроля за табачным сырьем в целом во всех странах – участницах союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных