Табачные компании пригрозили остановкой производства сигарет

Табачные компании пригрозили остановкой производства сигаретЭто может произойти из-за изменений в регулировании табачного сырья
Совет по вопросам развития табачной промышленности (среди его учредителей – российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International) предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о риске полной остановки производства сигарет в странах – участницах ЕАЭС.
Она может произойти, если ЕЭК примет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно будет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском. Информация об этом содержится в сводной таблице предложений к соответствующему проекту решения комиссии, размещенной на сайте ЕЭК. Инициатором ужесточения контроля за табачным сырьем является Россельхознадзор. 16 июля служба ввела временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за того, что нашла в нем карантинную муху-горбатку. С 30 июля эти ограничения были сняты. Параллельно в ЕЭК началось обсуждение ужесточения контроля за табачным сырьем в целом во всех странах – участницах союза.