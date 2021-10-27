Наследники Дмитрия Босова продали весь «Сибантрацит»Сумма сделки оценивается в $1,5–2 млрд
Компания «Сибан холдинг» сооснователя Yota Альберта Авдоляна и бизнесмена Максима Барского закрыла сделку по покупке 100% угледобывающей компании «Сибантрацит» у компании «Аллтек», принадлежащей наследникам бизнесмена Дмитрия Босова. Об этом 26 октября сообщили «Сибантрацит» и «А-Проперти» Авдоляна. Сумма сделки официально не раскрывается. Авдоляну принадлежит 70% «Сибан холдинга», Барскому – 30%.
В феврале 2021 г. группа «Аллтек» подписала с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки продажи «Сибантрацита». По условиям «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашение предусматривало, что топ-менеджеры «Сибантрацита» получат долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании.