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Наследники Дмитрия Босова продали весь «Сибантрацит»

Сумма сделки оценивается в $1,5–2 млрд
Василий Милькин
Альберт Авдолян с партнерами будет владеть крупнейшим месторождением коксующего угля (Эльга) / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Компания «Сибан холдинг» сооснователя Yota Альберта Авдоляна и бизнесмена Максима Барского закрыла сделку по покупке 100% угледобывающей компании «Сибантрацит» у компании «Аллтек», принадлежащей наследникам бизнесмена Дмитрия Босова. Об этом 26 октября сообщили «Сибантрацит» и «А-Проперти» Авдоляна. Сумма сделки официально не раскрывается. Авдоляну принадлежит 70% «Сибан холдинга», Барскому – 30%.

В феврале 2021 г. группа «Аллтек» подписала с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки продажи «Сибантрацита». По условиям «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашение предусматривало, что топ-менеджеры «Сибантрацита» получат долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных