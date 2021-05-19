Катерины Босов не оказалось среди новых совладельцев «Аллтека»

Катерина через три месяца после гибели Босова — в августе 2020 г. оформила на себя половину его доли (43,285 из 86,57%) в «Аллтеке». Факт передачи доли Босова Катерине был оспорен в суде — мать и четверо сыновей Босова от других браков подали иск. 25 ноября 2020 г. Одинцовский городской суд удовлетворил иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». 8 февраля Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины. В марте эта доля перешла обратно к погибшему Босову и была включена в наследственную массу.