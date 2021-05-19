Катерины Босов не оказалось среди новых совладельцев «Аллтека»Лишь шесть из восьми наследников погибшего бизнесмена Босова получили доли в компании
Вдова бизнесмена Дмитрия Босова — Катерина Босов и их общая дочь Бэлла Алекса не получили доли в компании «Аллтек», главным активом которой является «Сибантрацит» — крупнейший в мире добытчик и экспортер антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Изменения в составе учредителей «Аллтека» произошли 19 мая.
У бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил с собой 6 мая 2020 г., осталось восемь наследников — родители, четверо сыновей от первых двух браков, вдова Катерина Босов и их дочь Бэла Алекса. 27 апреля нотариус Екатерина Панова распределила между наследниками его долю в «Аллтеке», которая составляла 86,57%, оставшийся пакет принадлежит гендиректору «Аллтека» Дмитрию Ага (7,9%), Игорю Макарову (3,16%) и Олегу Шемшуку (2,37%), которые являлись партнерами Босова по бизнесу.
Теперь, согласно данным ЕГРЮЛ, родители Босова, а также четверо его сыновей получили по 10,8% в «Аллтеке». Оставшаяся доля в 21,6%, которая приходится на Катерину и Бэллу, так и осталась записана на Дмитрия Босова.
Источник, близкий к «Аллтеку», пояснил «Ведомостям», что после получения свидетельств о порядке наследования у нотариуса, Катерина и Бэла должны были подать заявление о вхождении в капитал общества, однако этого так и не было сделано. Собеседник также пояснил, что в уставе общества предусмотрена необходимость одобрения новых участников общества. В случае отсутствия одобрения наследникам должна быть выплачена действительная стоимость их доли.
В этом случае действительная стоимость доли определяется на основании финансовой отчетности общества на последнюю дату, предшествующую смерти Босова, то есть на 31.12.2019 г., пояснил собеседник. Действительная стоимость равна стоимости чистых активов общества.
«Ведомости» направили запрос представителям «Аллтека» и Катерины Босов.
Катерина через три месяца после гибели Босова — в августе 2020 г. оформила на себя половину его доли (43,285 из 86,57%) в «Аллтеке». Факт передачи доли Босова Катерине был оспорен в суде — мать и четверо сыновей Босова от других браков подали иск. 25 ноября 2020 г. Одинцовский городской суд удовлетворил иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». 8 февраля Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины. В марте эта доля перешла обратно к погибшему Босову и была включена в наследственную массу.
Вскоре после решения суда апелляционной инстанции компания «Аллтек» объявила, что договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» сооснователя Yota Альберта Авдоляна. Источники РБК говорили, что «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» больше $1 млрд. Однако в феврале по иску Катерины Босов Арбитражный суд Москвы наложил запрет на осуществление сделок по отчуждению или обременению активов, принадлежащих компании «Аллтек».
«Сибантрацит» является крупнейшим в мире добытчиком и экспортером антрацита, а также крупнейшим в России производителем металлургических углей.