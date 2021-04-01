Суд отказал вдове Дмитрия Босова в предоставлении документов «Аллтека»

В конце марта Катерина перестала быть акционером «Аллтека», свидетельствовали данные ЕГРЮЛ. Катерина через три месяца после гибели Босова — в августе 2020 г. оформила на себя половину его доли (43,285 из 86,57%) в «Аллтеке». После изменений ее доля снова вернулась к Босову — он владеет 86,57% «Аллтека». Миноритарными акционерами «Аллтека» остаются партнеры Босова — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).