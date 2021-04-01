Суд отказал вдове Дмитрия Босова в предоставлении документов «Аллтека»
Арбитражный суд Москвы отказал вдове бизнесмена Дмитрия Босова — Катерине Босов — в предоставлении ей информации и документов о структуре владения, активах, обязательствах и деятельности компании «Аллтек», основным активом которой является «Сибантрацит». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Аллтека», информация об отказе в удовлетворении иска Катерины также опубликована в картотеке арбитражных дел.
«Общество предполагает, что основаниями отказа послужили отсутствие у Катерины Босов статуса участника ООО "Аллтек", а также неконкретность и несоответствие закону и уставу заявленных ей требований», — сообщил представитель компании. «Ведомости» направили запрос представителю Катерины Босов.
В конце марта Катерина перестала быть акционером «Аллтека», свидетельствовали данные ЕГРЮЛ. Катерина через три месяца после гибели Босова — в августе 2020 г. оформила на себя половину его доли (43,285 из 86,57%) в «Аллтеке». После изменений ее доля снова вернулась к Босову — он владеет 86,57% «Аллтека». Миноритарными акционерами «Аллтека» остаются партнеры Босова — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).
Факт передачи доли Босова Катерине был оспорен в суде — мать и четверо сыновей Босова от других браков подали иск. 25 ноября 2020 г. Одинцовский городской суд удовлетворил иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». 8 февраля Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины. Теперь доля, перешедшая обратно к Босову, должна перейти в наследственную массу и быть распределена поровну между наследниками погибшего бизнесмена.
Вскоре после решения суда апелляционной инстанции компания «Аллтек» объявила, что договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» сооснователя Yota Альберта Авдоляна. Источники РБК говорили, что «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» больше $1 млрд. Однако в феврале по иску Катерины Богов Арбитражный суд Москвы наложил запрет на осуществление сделок по отчуждению или обременению активов, принадлежащих компании «Аллтек».
«Сибантрацит» является крупнейшим в мире добытчиком и экспортером антрацита, а также крупнейшим в России производителем металлургических углей.