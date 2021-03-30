Вдова Дмитрия Босова перестала быть акционером «Аллтека»
Вдова бизнесмена Дмитрия Босова — Катерина Босов — перестала быть акционером компании «Аллтек», которая контролирует группу «Сибантрацит». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Катерина через три месяца после гибели Босова оформила на себя половину его доли (43,285 из 86,57%) в «Аллтеке». После изменений ее доля снова вернулась к Босову — он владеет 86,57% «Аллтека». Миноритарными акционерами «Аллтека» остаются партнеры Босова — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Представитель Катерины Босов на запрос «Ведомостей» не ответил.
«Сибантрацит» является крупнейшим в мире добытчиком и экспортером антрацита, а также крупнейшим в России производителем металлургических углей.
Факт передачи доли Босова Катерине был оспорен в суде — мать и четверо сыновей Босова от других браков подали иск. 25 ноября 2020 г. Одинцовский городской суд удовлетворил иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». 8 февраля Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины. Теперь доля, перешедшая обратно к Босову, должна перейти в наследственную массу и быть распределена поровну между наследниками погибшего бизнесмена. Сама Катерина Босов сообщала, что оспорит решение Мособлсуда в кассационной инстанции.
Вскоре после решения суда апелляционной инстанции компания «Аллтек» объявила, что договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» сооснователя Yota Альберта Авдоляна. Источники РБК говорили, что «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» больше $1 млрд. Однако в феврале по иску Катерины Богов Арбитражный суд Москвы наложил запрет на осуществление сделок по отчуждению или обременению активов, принадлежащих компании «Аллтек».
Представитель «Аллтека» заявил «Ведомостям», что Катерина «не является участником «Аллтека» и поэтому не имеет права оспаривать решения органов управления и сделки общества. Производство по таким искам Катерины Босов по закону должно быть прекращено».
В январе текущего года структуры Авдоляна и «Ростеха» договорились о покупке 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля, — еще одном активе бизнесмена Босова. В холдинг Авдоляна также входит Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), 21% которой принадлежит опорному банку «Ростеха» — Новикомбанку.
В декабре 2020 г. Газпромбанк завершил сделку по продаже 49% Эльгинского угольного проекта «А-Проперти» за 45 млрд руб. Эльга — это крупнейшее месторождение коксующегося угля в Якутии. Компания «А-Проперти» ранее купила по 51% в компаниях, которые реализуют проект в Эльге: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Сумма сделки составила 89 млрд руб. Также «А-Проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн. Общая сумма сделки, таким образом, составила 142 млрд руб., пояснял представитель «А-Проперти».