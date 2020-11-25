Мать и дети Босова выиграли суд у его вдовы о правах на половину бизнеса

Представитель Катерины сообщила «Ведомостям», что во всех ходатайствах Катерине судом было отказано. «В перерыве, необходимом для предоставления дополнительных доказательств, также было отказано. Суд также не согласился с предоставлением времени на изучение отчетов ООО "Аллтек", которые были направлены незадолго до заседания», — сказала представитель. Она отметила, что право владения Катериной доли в «Аллтеке» осталось без изменений. Решение, принятое сегодня, не вступает в законную силу, и будет обжаловано Катериной «в установленные законом сроки в вышестоящей инстанции».