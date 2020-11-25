Мать и дети Босова выиграли суд у его вдовы о правах на половину бизнеса

Мать и дети Босова выиграли суд у его вдовы о правах на половину бизнесаСуд постановил, что Катерина Босов не имеет прав на 43% в контролирующей «Сибантрацит» компании
Одинцовский городской суд 25 ноября удовлетворил иск матери погибшего бизнесмена Дмитрия Босова — Людмилы Босов и четверых его сыновей от первых двух браков против его третьей жены — Катерины Босов. Об этом говорится в карточке дела.
Представитель Катерины сообщила «Ведомостям», что во всех ходатайствах Катерине судом было отказано. «В перерыве, необходимом для предоставления дополнительных доказательств, также было отказано. Суд также не согласился с предоставлением времени на изучение отчетов ООО "Аллтек", которые были направлены незадолго до заседания», — сказала представитель. Она отметила, что право владения Катериной доли в «Аллтеке» осталось без изменений. Решение, принятое сегодня, не вступает в законную силу, и будет обжаловано Катериной «в установленные законом сроки в вышестоящей инстанции».
В рамках иска мать и четверо детей Босова оспаривали переход к Катерине доли в холдинговой компании «Аллтек», которая контролирует «Сибантрацит», и требовали включить долю в наследственную массу. Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая 2020 г. В августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов, она стала владельцем 43,29% в ООО «Аллтек», столько же до сих пор принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Оспорить выделение доли родственники Босова решили, поскольку создание бизнеса Босов начал до брака с Катериной.
12 октября Одинцовский городской суд уже наложил обеспечительные меры на долю Катерины «Аллтеке», сообщали «Ведомости». Решение предусматривает временный запрет на отчуждение доли Катерины в «Аллтеке».
Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% долей «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов. В конце мая, после его смерти, Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит». А 29 октября на фоне скандала с наследованием бизнеса Катерина покинула пост, который перешел обратно к Аге.
Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. предприятие планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на его сайте.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Катерина Босов стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь» — еще одного актива группы. Другие 50% записаны на саму компанию, однако ее прежний собственник, бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев. Исаев был уволен со всех постов в компаниях Дмитрия Босова в апреле. Однако 13 ноября «Сибантрацит» опубликовал заявление, в котором опроверг собственное апрельское сообщение о снятии со всех должностей Исаева из-за обвинения в злоупотреблениях и хищениях.
Аналогичное заявление опубликовала и управляющая компания «Востокуголь», в которой погибшему Босову принадлежало 50%. Компании принесли Исаеву извинения.