Merck испытал новую таблетку от COVID-19

Эта история – большая удача для гендиректора Merck Роба Дэвиса, который только в этом году встал у руля компании. Треть выручки фармгиганта сейчас приходится на лекарство от рака китруда (Keytruda). Но его патентная защита истекает через семь лет – не такой уж большой срок для фарминдустрии. А другого блокбастера на смену китруде у компании до последнего времени не было. Инвесторы были крайне недовольны этим. Дэвис пытается спасти ситуацию с помощью поглощений конкурентов. В конце сентября он объявил о поглощении за $11,5 млрд биотехнологической компании Acceleron Pharma. Самые интересные ее препараты – реблозил (Reblozyl) для лечения анемии у взрослых пациентов с бета-талассемией (заболевание крови, вызывающее в том числе анемию) и экспериментальный препарат сотатерцепт (Sotatercept) для пациентов с легочной артериальной гипертензией. И, как обещал Дэвис, на этом Merck не закончила череду громких поглощений.