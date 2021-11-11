Merck испытал новую таблетку от COVID-19

Merck испытал новую таблетку от COVID-19И может взять реванш после неудачи с вакциной
Фармацевтический гигант Merck пытался создать вакцину от ковида. Но в январе этого года признал, что проиграл гонку конкурентам: его вакцина показала низкую эффективность и работа над ней была прекращена. Теперь Merck собирается взять реванш. 4 ноября она получила от британского регулятора MHRA (Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения) одобрение для применения таблетки от COVID-19 – антивирусного препарата молнупиравир (Molnupiravir), который надо принимать при первых признаках заболевания. Merck подала заявку и в американское FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Пока у нее только один конкурент – на следующий день об успешных испытаниях своего похожего препарата паксловид (Paxlovid) сообщил Pfizer. Он тоже подает заявку в FDA.
Эта история – большая удача для гендиректора Merck Роба Дэвиса, который только в этом году встал у руля компании. Треть выручки фармгиганта сейчас приходится на лекарство от рака китруда (Keytruda). Но его патентная защита истекает через семь лет – не такой уж большой срок для фарминдустрии. А другого блокбастера на смену китруде у компании до последнего времени не было. Инвесторы были крайне недовольны этим. Дэвис пытается спасти ситуацию с помощью поглощений конкурентов. В конце сентября он объявил о поглощении за $11,5 млрд биотехнологической компании Acceleron Pharma. Самые интересные ее препараты – реблозил (Reblozyl) для лечения анемии у взрослых пациентов с бета-талассемией (заболевание крови, вызывающее в том числе анемию) и экспериментальный препарат сотатерцепт (Sotatercept) для пациентов с легочной артериальной гипертензией. И, как обещал Дэвис, на этом Merck не закончила череду громких поглощений.
Надо сказать, что молнупиравир тоже не является ноу-хау Merck. С мая прошлого года фармгигант разрабатывает его в партнерстве с небольшим американским стартапом Ridgeback Biotherapeutics.