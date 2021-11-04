Британия первой в мире одобрила лечение COVID-19 препаратом молнупиравир

Исследование Гарвардского университета показало, что цена курса молнупиравира может составить $20, если его будут производить на заводах по производству дженериков, а при оптимизации производства цена может постепенно снизиться до $7,7 за курс. Merck &Co заключила лицензионные соглашения с восемью индийскими производителями дженериков.