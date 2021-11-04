Британия первой в мире одобрила лечение COVID-19 препаратом молнупиравир
Великобритания одобрила применение молнупиравира для больных коронавирусом, сообщило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
В сообщении Агентства говорится, что препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с легким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания».
«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck», — написал также в Twitter глава британского минздрава Саджид Джавид.
Показанием для применения молнупиравира является наличие хотя бы одного из факторов риска — это ожирение, возраст выше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.
Препарат разработали американские компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Производство начали еще до одобрения препарата, сообщали в Merk.
Компания намерена выпустить до конца 2021 г. молнупиравир в объеме, достаточном для 10 млн курсов лечения, а в 2022 г. — еще для 20 млн курсов лечения, сообщает ТАСС.
Ранее Reuters узнал о планах ВОЗ поставлять в бедные страны таблетки от COVID-19 по $10 за курс. В документе прямо не упоминаются названия лекарств, однако, по мнению издания, это может быть экспериментальный препарат молнупиравир.
Исследование Гарвардского университета показало, что цена курса молнупиравира может составить $20, если его будут производить на заводах по производству дженериков, а при оптимизации производства цена может постепенно снизиться до $7,7 за курс. Merck &Co заключила лицензионные соглашения с восемью индийскими производителями дженериков.