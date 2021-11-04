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Британия первой в мире одобрила лечение COVID-19 препаратом молнупиравир

Ведомости

Великобритания одобрила применение молнупиравира для больных коронавирусом, сообщило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В сообщении Агентства говорится, что  препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с легким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания». 

 «Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck», — написал также в Twitter глава британского минздрава Саджид Джавид.

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Показанием для применения молнупиравира является наличие хотя бы одного из факторов риска — это ожирение, возраст выше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

Препарат разработали американские компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Производство начали еще до одобрения препарата, сообщали в Merk.

Компания намерена выпустить до конца 2021 г. молнупиравир в объеме, достаточном для 10 млн курсов лечения, а в 2022 г. — еще для 20 млн курсов лечения, сообщает ТАСС.

Ранее Reuters узнал о планах ВОЗ поставлять в бедные страны таблетки от COVID-19 по $10 за курс. В документе прямо не упоминаются названия лекарств, однако, по мнению издания, это может быть экспериментальный препарат молнупиравир.

Исследование Гарвардского университета показало, что цена курса молнупиравира может составить $20, если его будут производить на заводах по производству дженериков, а при оптимизации производства цена может постепенно снизиться до $7,7 за курс. Merck &Co заключила лицензионные соглашения с восемью индийскими производителями дженериков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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