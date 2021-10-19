Reuters узнал о планах ВОЗ поставлять в бедные страны таблетки от COVID-19 по $10 за курс
Программа по обеспечению бедным странам справедливого доступа к вакцинам, тестам и лечению от COVID-19, которую возглавляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), планирует обеспечить бедные страны противовирусными препаратами для лечения пациентов с легким течением коронавируса по $10 за курс, сообщил Reuters со ссылкой на проект документа.
Согласно документу, программа планирует в ближайший год провести около 1 млрд тестов на коронавирус в бедных странах и закупить лекарства для 120 млн пациентов во всем мире. ВОЗ хочет увеличить поставки лекарств и тестов по относительно низкой цене после того, как богатые страны получили огромную долю мировых поставок вакцин, пишет Reuters. Представитель программы заявил, что документ находится на стадии обсуждения и отказался его комментировать. Программа просит G20 и других доноров выделить дополнительно $22,8 млрд до сентября 2022 г. на закупку тестов, лекарств и вакцин для бедных стран. Доноры уже выделили $18,5 млрд. Треть от $22,8 млрд планируется направить на закупку тестов.
В документе прямо не упоминаются названия лекарств, которые планируется закупить, однако, ко мнению издания, это может быть экспериментальный препарат молнупиравир компании Merck &Co. Сейчас разрабатываются и другие лекарства, однако молнупиравир — единственный, кто показал положительные результаты на поздней стадии испытаний. Программа планирует заключить сделку по поставке лекарств к концу ноября, чтобы поставки начались с первого квартала 2022 года. Сначала планируется закупить 28 млн курсов лечения, позднее будет закуплено еще большее количество. Программа планирует закупить еще 4,3 млн курсов лекарств для пациентов в критическом состоянии.
Исследование Гарвардского университета показало, что цена курса молнупиравира может составить $20, если его будут производить на заводах по производству дженериков, а при оптимизации производства цена может постепенно снизиться до $7,7 за курс. Merck &Co заключила лицензионные соглашения с восемью индийскими производителями дженериков.
Ранее глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что цель по вакцинации 10% населения каждой страны от коронавируса была провалена. Он напомнил, что такую цель ВОЗ поставила в мае этого года. Однако 56 стран не выполнили эту цель не по своей вине, половина из них вакцинировала 2% населения. Глава ВОЗ подчеркнул, что неравенство доступа к вакцинам приведет к большему числу заражения и смерти, даст возможность появиться новым мутациям коронавируса, что приведет к большим социальным и экономическим потрясениям.