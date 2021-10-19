Reuters узнал о планах ВОЗ поставлять в бедные страны таблетки от COVID-19 по $10 за курс

Согласно документу, программа планирует в ближайший год провести около 1 млрд тестов на коронавирус в бедных странах и закупить лекарства для 120 млн пациентов во всем мире. ВОЗ хочет увеличить поставки лекарств и тестов по относительно низкой цене после того, как богатые страны получили огромную долю мировых поставок вакцин, пишет Reuters. Представитель программы заявил, что документ находится на стадии обсуждения и отказался его комментировать. Программа просит G20 и других доноров выделить дополнительно $22,8 млрд до сентября 2022 г. на закупку тестов, лекарств и вакцин для бедных стран. Доноры уже выделили $18,5 млрд. Треть от $22,8 млрд планируется направить на закупку тестов.