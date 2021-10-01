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Глава ВОЗ заявил о провале плана по вакцинации 10% населения во всех странах

Ведомости

Недостижение цели по вакцинации от коронавируса 10% населения каждой страны к концу сентября — «глобальный провал», заявил в своем аккаунте в Twitter гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Недостижение цели по вакцинации 10% от COVID-19 — это глобальный провал, который должен побудить всех нас сделать все возможное для вакцинации: вакцинировать 40% населения в каждой стране к концу 2021 г., 70% — к середине 2022 г.», — заявил доктор Тедрос. 

Он напомнил, что такую цель ВОЗ поставила в мае этого года. Однако 56 стран не выполнили эту цель не по своей вине, половина из них вакцинировала 2% населения. Глава ВОЗ подчеркнул, что неравенство доступа к вакцинам приведет к большему числу заражения и смерти, даст возможность появиться новым мутациям коронавируса, что приведет к большим социальным и экономическим потрясениям.

Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России прививки первым компонентом вакцины сделали более 49 млн человек, двумя компонентами — более 40 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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