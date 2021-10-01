Глава ВОЗ заявил о провале плана по вакцинации 10% населения во всех странах
Недостижение цели по вакцинации от коронавируса 10% населения каждой страны к концу сентября — «глобальный провал», заявил в своем аккаунте в Twitter гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Недостижение цели по вакцинации 10% от COVID-19 — это глобальный провал, который должен побудить всех нас сделать все возможное для вакцинации: вакцинировать 40% населения в каждой стране к концу 2021 г., 70% — к середине 2022 г.», — заявил доктор Тедрос.
Он напомнил, что такую цель ВОЗ поставила в мае этого года. Однако 56 стран не выполнили эту цель не по своей вине, половина из них вакцинировала 2% населения. Глава ВОЗ подчеркнул, что неравенство доступа к вакцинам приведет к большему числу заражения и смерти, даст возможность появиться новым мутациям коронавируса, что приведет к большим социальным и экономическим потрясениям.
Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России прививки первым компонентом вакцины сделали более 49 млн человек, двумя компонентами — более 40 млн человек.