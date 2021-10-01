Глава ВОЗ заявил о провале плана по вакцинации 10% населения во всех странах

Он напомнил, что такую цель ВОЗ поставила в мае этого года. Однако 56 стран не выполнили эту цель не по своей вине, половина из них вакцинировала 2% населения. Глава ВОЗ подчеркнул, что неравенство доступа к вакцинам приведет к большему числу заражения и смерти, даст возможность появиться новым мутациям коронавируса, что приведет к большим социальным и экономическим потрясениям.