Банки ужесточили условия выдачи кредитов для сетей общепита

Крупные ресторанные сети столкнулись с проблемами при кредитовании. Об этом «Ведомостям» рассказали представители нескольких компаний. Например, «Теремок», по словам его основателя Михаила Гончарова, не смог с первого раза получить льготный кредит по государственной программе «ФОТ 3.0». Банк потребовал от него в залог активы в размере 25% от суммы займа, но их у компании нет (как правило, помещения у рестораторов в аренде). Название кредитной организации он не сообщил. После этого «Теремок» обратился в другой банк, сейчас его заявка на рассмотрении. Он обращает внимание, что программа «ФОТ 3.0» предусматривает кредитование без залогов и гарантий.