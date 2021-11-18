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Банки ужесточили условия выдачи кредитов для сетей общепита

Вопрос поручено проработать Минэкономразвития
Мария Котова Екатерина Бурлакова Антон Филатов
Ресторанный сектор стал одним из самых пострадавших из-за пандемии / Евгений Разумный / Ведомости

Крупные ресторанные сети столкнулись с проблемами при кредитовании. Об этом «Ведомостям» рассказали представители нескольких компаний. Например, «Теремок», по словам его основателя Михаила Гончарова, не смог с первого раза получить льготный кредит по государственной программе «ФОТ 3.0». Банк потребовал от него в залог активы в размере 25% от суммы займа, но их у компании нет (как правило, помещения у рестораторов в аренде). Название кредитной организации он не сообщил. После этого «Теремок» обратился в другой банк, сейчас его заявка на рассмотрении. Он обращает внимание, что программа «ФОТ 3.0» предусматривает кредитование без залогов и гарантий.

Похожую ситуацию описывает и представитель «Шоколадницы»: компания пыталась получить кредит по этой программе в банке, с которым давно сотрудничает, но ей отказали. Еще в одной финансовой организации потребовали залог и только в третьей подать заявку удалось беспрепятственно, рассказывает представитель «Шоколадницы». Название банков он также не приводит. Сейчас сеть ждет рассмотрения заявки, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных