Решит ли проблемы Молдавии погашение долгов перед «Газпромом»

В октябре «Молдовагаз» покупал газ по цене более чем $790 за 1000 куб. м, так как стоимость была привязана к спотовым ценам в Европе. С 1 ноября поставки осуществлялись уже в рамках нового долгосрочного контракта с «Газпромом» по цене около $450 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, на 26 ноября на хабе TTF в Нидерландах 1000 куб. м газа с поставкой в декабре стоила около $1067. В начале ноября «Молдовагаз» обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии с просьбой разрешить увеличить цены на приобретаемый у «Газпрома» газ для внутренних потребителей вдвое – с $236 до $537 за 1000 куб. м.