Решит ли проблемы Молдавии погашение долгов перед «Газпромом»Чтобы пройти отопительный сезон, ей может потребоваться финансовая помощь ЕС
«Молдовагаз» перечислил «Газпрому» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, сообщила молдавская компания 26 ноября. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также подтвердил «Ведомостям» получение компанией средств за текущие поставки. «Проблема снята», – сказал он. Речь шла о сумме порядка $74 млн.
Ранее в пятницу молдавское правительство на специальном заседании приняло постановление о погашении текущих долгов «Газпрому», а накануне перевод денег поставщику газа одобрил парламент республики, приняв соответствующую поправку в бюджет.
Постановление предусматривает договор между молдавской государственной компанией Energocom и госкомпанией Termoelectrica о цессии долга перед «Молдовагазом» на 1,4 млрд. леев ($75 млн). Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица уточнила, что долг Termoelectrica перед «Молдовагазом» образовался в 2002-2008 гг. «Есть решения судебных инстанций о признании этого долга и его обязательном погашении. Осуществляя цессию долга от одной госкомпании к другой, мы частично погашаем долг Termoelectrica перед "Молдовагаз", а также обеспечиваем необходимыми ресурсами "Молдовагаз", чтобы осуществить текущие платежи перед «Газпромом»», – пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).
Молдавия ежегодно потребляет около 3 млрд куб. м газа, 1,8 млрд из которых приходится на Приднестровье. Ключевым потребителем на территории непризнанной республики является Молдавская ГРЭС, обеспечивающая электроэнергией как саму Приднестровскую молдавскую республику, так и большую часть Молдавии. Ранее источник в отрасли сообщал «Ведомостям», что Молдавия при необходимости может получать от альтернативных поставщиков около 1,3–1,5 млрд куб. м газа в год.
Но замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач говорит, что хоть Молдавия теоретически может искать альтернативу «Газпрому», по факту все соседние страны являются нетто-импортерами российского газа. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров соглашается, что реальной альтернативы «Газпрому» у Молдавии сегодня нет. «С 2020 г. Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию в Турцию, фактически перестал использоваться после запуска «Турецкого потока»», – добавляет он.
По оценке Гривача, при нынешних ценах на газ Молдавии для оплаты энергоресурса, чтобы без проблем пройти отопительный сезон 2021-2022 гг., потребуется дополнительно около $300-350 млн, то есть примерно в три раза больше, чем в прошлом году.
Найти дополнительные деньги Молдавии будет непросто, учитывая что это самая бедная страна Европы с наименьшим ВВП на душу населения (около $4500. — «Ведомости»), соглашается профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.
«Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться», – считает Куприянов.
Но Михайленко напоминает, что для России важны не только отношения с соседним государством, но и положение дел в Приднестровье. Поэтому, вероятнее всего, Россия и дальше будет «проявлять гибкость и идти на уступки», считает он. И добавляет, что в случае газового конфликта «Газпрома» с Молдавией «невозможно разделить бизнес и политику».
Обострение энергетического кризиса, по мнению Гривача, может заставить Кишинев обратиться за финансовой помощью к ЕС или МВФ.
Советник по макроэкономике «Открытие Брокер» Сергей Хестанов в свою очередь напоминает, что даже в случае ухудшения ситуации в энергетике у Молдавии остается возможность нарастить использование угля. При этом эксперт признает, что ситуация в энергосекторе Молдавии «остается напряженной».
Конфликт вокруг долгов «Молдовагаза» обострился в понедельник 22 ноября, когда «Газпром» уведомил Кишинев об отключении газа в течение 48 часов в случае непоступления платежа за поставленный октябре-ноябре газ на $74 млн. Позднее «Газпром» пошел на уступки и предоставил Молдавии отсрочку по платежу до 26 ноября.
В сентябре истек долгосрочный контракт на поставки газа в Молдавию, заключенный еще в 2006 г. и привязанный к нефтяным котировкам. По нему «Молдовагаз» платил «Газпрому» порядка $148 за 1000 куб. м.
В октябре 2021 г. стороны после напряженных переговоров и объявления Молдавией режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа (часть предприятий пришлось перевести на мазут) заключили новый пятилетний контракт, который начал действовать с 1 ноября. При этом изначально российская сторона наставила на погашении накопленного Молдавией долга в $709 млн с учетом просрочки, который последняя не признавала. В результате, как заявлял по итогам переговоров Куприянов, контракт был подписан «практически на условиях молдавской стороны». Важнейшим пунктом нового долгосрочного договора стала 100% оплата Молдавией текущих платежей за газ. Стоимость поставок по нему устанавливается в конце каждого месяца. Контракт, по данным источников «Коммерсанта», на 70% будет привязан к нефтепродуктовой корзине и на 30% – к спотовым ценам на газ в Европе.
В октябре «Молдовагаз» покупал газ по цене более чем $790 за 1000 куб. м, так как стоимость была привязана к спотовым ценам в Европе. С 1 ноября поставки осуществлялись уже в рамках нового долгосрочного контракта с «Газпромом» по цене около $450 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, на 26 ноября на хабе TTF в Нидерландах 1000 куб. м газа с поставкой в декабре стоила около $1067. В начале ноября «Молдовагаз» обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии с просьбой разрешить увеличить цены на приобретаемый у «Газпрома» газ для внутренних потребителей вдвое – с $236 до $537 за 1000 куб. м.