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Как «Уралхим» Дмитрия Мазепина 13 лет осаждал «Тольяттиазот»

Для получения контроля потребовалось несколько уголовных дел, банкротства и Росгвардия
Василий Милькин Галина Казакулова
«Уралхиму» Дмитрия Мазепина потребовалось более 13 лет на получение контроля над ТоАЗом / Андрей Гордеев / Ведомости

Представители «Уралхима» 27 ноября на внеочередном собрании акционеров (ВОСА) «Тольяттиазота» (ТоАЗ) получили все пять мест в новом совете директоров компании, хотя доля «Уралхима» и его структур в акционерном капитале ТоАЗа составляет лишь 9,97%. ВОСА было проведено по требованию «Уралхима». Акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (АО «Корпорация «Тольяттиазот») и членов совета директоров.

Накануне собрания акционеров был задержан исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании Андрей Бобков, который направил в правоохранительные органы жалобы на силовой захват предприятия. Основной владелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай заявил Forbes, что «данные действия осуществлены в интересах «Уралхима» с целью незаконной смены совета директоров «Тольяттиазот» и осуществления, таким образом, силового рейдерского захвата конкурента». Замгендиректора «Уралхима» Ринат Гизатулин сообщил изданию, что «ни о каком рейдерском захвате речи не идет», а «проведение собрания акционеров не связано с задержание экс-директора завода по делу о мошенничестве».

Конфликт между ТоАЗом и его миноритарием «Уралхимом» длится уже много лет. «Ведомости» разбирались, что произошло в одном из крупнейших в России производителей азотных удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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