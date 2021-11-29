Как «Уралхим» Дмитрия Мазепина 13 лет осаждал «Тольяттиазот»Для получения контроля потребовалось несколько уголовных дел, банкротства и Росгвардия
Представители «Уралхима» 27 ноября на внеочередном собрании акционеров (ВОСА) «Тольяттиазота» (ТоАЗ) получили все пять мест в новом совете директоров компании, хотя доля «Уралхима» и его структур в акционерном капитале ТоАЗа составляет лишь 9,97%. ВОСА было проведено по требованию «Уралхима». Акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (АО «Корпорация «Тольяттиазот») и членов совета директоров.
Накануне собрания акционеров был задержан исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании Андрей Бобков, который направил в правоохранительные органы жалобы на силовой захват предприятия. Основной владелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай заявил Forbes, что «данные действия осуществлены в интересах «Уралхима» с целью незаконной смены совета директоров «Тольяттиазот» и осуществления, таким образом, силового рейдерского захвата конкурента». Замгендиректора «Уралхима» Ринат Гизатулин сообщил изданию, что «ни о каком рейдерском захвате речи не идет», а «проведение собрания акционеров не связано с задержание экс-директора завода по делу о мошенничестве».
Конфликт между ТоАЗом и его миноритарием «Уралхимом» длится уже много лет. «Ведомости» разбирались, что произошло в одном из крупнейших в России производителей азотных удобрений.