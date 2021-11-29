Как «Уралхим» Дмитрия Мазепина 13 лет осаждал «Тольяттиазот»

Накануне собрания акционеров был задержан исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании Андрей Бобков, который направил в правоохранительные органы жалобы на силовой захват предприятия. Основной владелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай заявил Forbes, что «данные действия осуществлены в интересах «Уралхима» с целью незаконной смены совета директоров «Тольяттиазот» и осуществления, таким образом, силового рейдерского захвата конкурента». Замгендиректора «Уралхима» Ринат Гизатулин сообщил изданию, что «ни о каком рейдерском захвате речи не идет», а «проведение собрания акционеров не связано с задержание экс-директора завода по делу о мошенничестве».