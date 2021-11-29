Группа «Аэрофлот» получила квартальную прибыль впервые за два года

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, в случае новых ограничений пассажиропоток авиакомпаний не упадет так же сильно, как это было в 2020 г. По его словам, «есть два фактора, которые позволяют смотреть на ситуацию с умеренным оптимизмом». Во-первых, главным драйвером в пассажирских перевозках сейчас являются полеты на внутренних воздушных линиях. Тут, по словам Пантелеева, негативным фактором будет введение QR-кодов (будут необходимы для приобретения билета. – «Ведомости»), но речь не идет о введении локдауна и других экстраординарных мерах. Поэтому можно рассчитывать, что падение пассажиропотока будет не столь радикальным, считает эксперт. Во-вторых, есть вероятность того, что новые ограничения на полеты в те или иные регионы будут носить точечный характер. «И такие меры будут приниматься оперативно», – считает Пантелеев.