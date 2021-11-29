Группа «Аэрофлот» получила квартальную прибыль впервые за два года

Группа «Аэрофлот» получила квартальную прибыль впервые за два годаНо по итогам года она все равно останется убыточной
Группа «Аэрофлот», в которую помимо одноименного авиаперевозчика также входят авиакомпания «Россия» и лоукостер «Победа», по итогам III квартала 2021 г. получила прибыль в 11,6 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО, опубликованной 29 ноября. Это первая квартальная прибыль с III квартала 2019 г., когда группа показала 29,1 млрд руб. чистой прибыли.
За девять месяцев 2021 г. чистый убыток группы «Аэрофлот» снизился относительно показателя за аналогичный период 2020 г. почти в 5 раз до 16,1 млрд руб. Выручка компаний группы за отчетный период увеличилась на 54,7% до 362,2 млрд руб., EBITDA выросла в три раза до 95,6 млрд руб. За три первые квартала года компании группы перевезли 34,1 млн пассажиров («Аэрофлот» – 15,9 млн, «Победа» – 10,8 млн, «Россия» – 7,5 млн), что на 52% больше чем в январе — сентябре прошлого года, но на 27% меньше показателей за 9 месяцев 2019-го.
Общий долг группы «Аэрофлот» по состоянию на конец сентября увеличился на 4,2% к началу года до 783,8 млрд руб., следует из данных финансовой отчетности. Соотношение чистого долга к EBITDA – 7. Из них на кредиты и займы приходится 107 млрд руб. (+21% к началу года).
Аналитики «ВТБ капитала» в обзоре отчетности «Аэрофлота» отмечают, что показатель EBITDA группы по итогам отчетного периода оказался на 7-8% выше консенсус-прогноза из-за более низких, чем ожидалось, операционных расходов. «Размер чистой прибыль в III квартале также превысил прогнозный показатель (по прогнозу ВТБ – 10,4 млрд руб. – "Ведомости"). Мы считаем, что самое главное – это первая прибыль "Аэрофлота" за последние два года, что может привлечь внимание рынка», – говорится в обзоре.
Сейчас авиационный рынок входит в низкий сезон и заработать в октябре — декабре компании вряд ли смогут, признает собеседник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний. По словам заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам Андрея Чиханчина, слова которого приводятся в релизе, компания планирует «соблюдать строгий контроль над управляемыми статьями расходов для сохранения финансовой устойчивости до начала нового сезонного цикла роста продаж, бронирований и положительных денежных потоков». На конец сентября группа располагала 93,3 млрд руб. свободных денежных средств.
Восстановление пассажиропотока группы может затормозить введение новых ограничений на международные рейсы из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова, что правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может объявить о новых ограничительных мерах. Но затем она была официально опровергнута пресс-службой МИДа. Представитель оперштаба отказалась от комментариев «Ведомостям».
По словам источника «Ведомостей» в российском туроператоре, ввод новых ограничений будет рассмотрен правительством только в случае серьезного распространения «омикрона» в других государствах. По заявлениям глав минздравов Турции и Египта (основных туристических направлений для отдыха у россиян), в этих странах пока не зафиксировано заражений новым штаммом.
До «коронавирусного» 2020 г. основные положительные финансовые потоки авиакомпаний были обеспечены за счет международных рейсов, тогда как перелеты на внутренних линиях (внутри страны) имеют низкую или отрицательную рентабельность, отмечалось в апрельской презентации «Научно-исследовательского финансового института» Минфина. За девять месяцев 2021 г. российские авиакомпании на внутренних линиях перевезли 68 млн человек, что на 17% больше, чем в 2019 г., на международных – всего 15,4 млн человек, на 64% ниже, чем в 2019 г., следует из данных Росавиации.
По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, в случае новых ограничений пассажиропоток авиакомпаний не упадет так же сильно, как это было в 2020 г. По его словам, «есть два фактора, которые позволяют смотреть на ситуацию с умеренным оптимизмом». Во-первых, главным драйвером в пассажирских перевозках сейчас являются полеты на внутренних воздушных линиях. Тут, по словам Пантелеева, негативным фактором будет введение QR-кодов (будут необходимы для приобретения билета. – «Ведомости»), но речь не идет о введении локдауна и других экстраординарных мерах. Поэтому можно рассчитывать, что падение пассажиропотока будет не столь радикальным, считает эксперт. Во-вторых, есть вероятность того, что новые ограничения на полеты в те или иные регионы будут носить точечный характер. «И такие меры будут приниматься оперативно», – считает Пантелеев.