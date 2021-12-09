«Т плюс» решила наращивать долги и дивиденды

Энергокомпания «Т плюс» скорректирует принятую в 2019 г. долгосрочную стратегию до 2032 г., заложив в нее возможность стабильно платить дивиденды, рассказал журналистам 9 декабря ее гендиректор Андрей Вагнер. «В старой стратегии с 2023 г. предполагались нули до 2032 г. – при невозможности платить дивиденды. За счет качественных изменений [в стратегии] возможность выплачивать [акционерам] 6-7 млрд руб. в год появилась», – сказал он. По словам Вагнера, обновленная стратегия в целом готова, но ее еще предстоит утвердить совету директоров, что будет сделано в 2022 г.