«Т плюс» решила наращивать долги и дивиденды

«Т плюс» решила наращивать долги и дивидендыЭнергокомпания намерена изменить свою стратегию развития
Энергокомпания «Т плюс» скорректирует принятую в 2019 г. долгосрочную стратегию до 2032 г., заложив в нее возможность стабильно платить дивиденды, рассказал журналистам 9 декабря ее гендиректор Андрей Вагнер. «В старой стратегии с 2023 г. предполагались нули до 2032 г. – при невозможности платить дивиденды. За счет качественных изменений [в стратегии] возможность выплачивать [акционерам] 6-7 млрд руб. в год появилась», – сказал он. По словам Вагнера, обновленная стратегия в целом готова, но ее еще предстоит утвердить совету директоров, что будет сделано в 2022 г.
По итогам 9 месяцев 2021 г. совет директоров «Т плюс» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды — 6 коп. на акцию (или порядка 2,7 млрд руб.), что на 30% ниже, чем за тот же период 2020 г. Всего за 2020 г., с учетом основных и промежуточных дивидендов, акционеры получили около 8 млрд руб.
По итогам 2021 г. «Т плюс» ожидает чистую прибыль на уровне 18 млрд руб., выручку – 400-405 млрд руб., EBITDA – 57 млрд руб.
«Т плюс» – частная энергокомпания, владеет 50 ТЭЦ, двумя ГРЭС и двумя ГЭС общей мощностью по электроэнергии 14,6 ГВт (6% от всех электростанций РФ) и 52 000 гКал/ч по теплу (8%). Чистая прибыль по МСФО в 2020 г. выросла в 1,8 раза до 20,44 млрд руб., EBITDA снизилась на 1,8% до 59,2 млрд руб., выручка осталась примерно на уровне 2019 г. – 383,3 млрд руб.
«Т плюс» (ранее «КЭС-холдинг») собрана Виктором Вексельбергом и его партнерами в конце 2000-х гг. из энергокомпаний ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9, выделенных при реформе РАО ЕЭС. Вексельберг и его группа «Ренова» в 2018 г. снизили доли в «Т плюс» с 57,1 до 39,6% (это потребовалось из-за введения санкций США против бизнесмена). Тогда 17% получила кипрская Merol Trading Limited Бориса Герца – партнера Вексельберга с начала 1990-х гг. Актуальные данные о структуре акционеров компания не раскрывает.
Вагнер напомнил, что в старой стратегии «Т плюс» предполагался «финансовый провал» в 2024-2025 гг. из-за окончания выплат по первой программе строительства новых генерирующих мощностей – программе договоров о поставке мощности (ДПМ-1, основные стройки велись в начале 2010-х гг., после чего блоки 10 лет получали повышенные выплаты с оптового энергорынка для возврата инвестиций. – «Ведомости»).
Сейчас компания пересмотрела долгосрочную стратегию развития, намереваясь избежать такого сценария за счет повышения эффективности, уточнил он. Как пояснял Вагнер в интервью «Ведомостям» в начале декабря, снижение издержек будет достигаться за счет устранения потерь в теплосетях, цифровизации бизнеса и перевода неэффективных ТЭЦ с угля на газ (в частности, компания выведет из эксплуатации ТЭЦ-1 в Воркуте мощностью 25 МВт). Текущая доля угольной генерации составляет около 1%, уточнил представитель компании.
Все «зеленые» активы «Т плюс», напомнил Вагнер, вошли в 2020 г. в СП с компанией «Хевел». Туда за 16% акций «Хевела» были переданы 190 МВт солнечных электростанций. По словам Вагнера, одним из направление «озеленения» бизнеса «Т плюс» может стать установка электрозаправок на территориях ТЭЦ.
По словам Вагнера, мероприятия по повышению эффективности, снижению издержек и «озеленению» бизнеса потребуют увеличения инвестпрограммы, которая достигнет пика в 2022-2023 гг. и составит 45 млрд руб. в год. Также до 2025 г. компания планирует завершить основные мероприятия цифровизации, которую в «Т плюс» ранее оценивали в 42 млрд руб. До 2025 г. ощутимо вырастет и долговая нагрузка компании – с нынешних 107 млрд руб. еще на 25-30%. «Надеюсь, что ковенанты [по кредитам] не будут нарушены и соотношение долг/EBITDA останется в пределах 3х», – добавил Вагнер.
Одним из вариант заимствований, по словам гендиректора «Т плюс», является выход на биржу (IPO). «Мы думаем об этом. Сейчас думаем о времени, действиях, которые сопровождают эту процедуру. Но окончательного решения нет», – сказал он. В качестве предпосылок для этого Вагнер назвал внимание к принципам устойчивого развития, цифровизацию бизнеса и структурные изменения в совете директоров (сейчас количество независимых директоров увеличилось до 5 из 11).
В последние годы основной стратегией развития «Т плюс» считалась возможность слияния с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ, крупнейшая энергокомпания России). Но в ноябре 2021 г. стало окончательно ясно, что сделка не состоится. «Все закончилось, переговоров нет», – подтверждал в начале декабря Вагнер «Ведомостям».
Аналитик по энергетике и устойчивому развитию «ВТБ капитала» Владимир Скляр отметил, что именно компаниям тепловой генерации предстоит взять на себя существенную долю финансового бремени декарбонизации в рамках энергоперехода. «Многие из объявленных проектов “Т плюс” – и уход от угля, и упор на ТЭЦ в программе КОМмод (вторая программа ДПМ. – “Ведомости”), и заинтересованность в увеличении доли парогазовых установок – абсолютно релевантны для ESG-ориентированных инвесторов. Но достаточно скромные планы в области ВИЭ будут ограничивать интерес иностранных инвесторов», – считает Скляр. Российские инвесторы, по его мнению, могут заинтересоваться активом «при должном закреплении дивидендной политики и презентации стратегии роста компании за горизонтом потерь от ДПМ-1».