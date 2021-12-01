Из крупнейшей компании солнечной энергетики России ушел гендиректор

Шахрай – выпускник Иркутской государственной экономической академии, имеет степень MBA, полученную в Академии народного хозяйства и госслужбы при правительстве РФ. В начале 2000-х работал в «Суал Холдинге» Вексельберга, занимая там руководящие посты в финансовом блоке. В 2007-м возглавил инвестиционный департамент «Реновы», а с 2010 г. работал в «Хевеле» сначала в должности замгендиректора по экономике, затем первого замгендиректора группы. В 2013-2015 гг. руководил запуском первого в России завода по выпуску солнечных модулей в Новочебоксарске в должности гендиректора предприятия. С 2015 г. занимал пост гендиректор «Хевела».