Из крупнейшей компании солнечной энергетики России ушел гендиректор

Из крупнейшей компании солнечной энергетики России ушел гендиректорИгорь Шахрай поменял «Хевел» на Unigreen Energy
Гендиректор компании «Хевел» – крупнейшего оператора солнечных электростанций в России – Игорь Шахрай покинул компанию, рассказал «Ведомостям» его знакомый и подтвердил представитель «Хевела». «Это так, он больше не работает в компании», – сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев. Собеседник «Ведомостей», близкий к компании, говорит, что новый гендиректор пока не назначен. Это планируется сделать к середине декабря, добавил он.
«Хевел» (46% у «Реновы» Виктора Вексельберга, 54% – у «Реам менеджмент» Михаила Сиволдаева) управляет солнечными электростанциями (СЭС) общей мощностью 1,25 ГВт. В августе 2020 г. «Хевел» создал совместное предприятие с «Т плюс», в которое последняя внесла порядка 200 МВт своих СЭС, получив 16%. Портфель «Хевела» оценивался тогда в 1,5 ГВт СЭС с учетом работающих и планируемых к запуску солнечных электростанций.
Шахрай – выпускник Иркутской государственной экономической академии, имеет степень MBA, полученную в Академии народного хозяйства и госслужбы при правительстве РФ. В начале 2000-х работал в «Суал Холдинге» Вексельберга, занимая там руководящие посты в финансовом блоке. В 2007-м возглавил инвестиционный департамент «Реновы», а с 2010 г. работал в «Хевеле» сначала в должности замгендиректора по экономике, затем первого замгендиректора группы. В 2013-2015 гг. руководил запуском первого в России завода по выпуску солнечных модулей в Новочебоксарске в должности гендиректора предприятия. С 2015 г. занимал пост гендиректор «Хевела».
Новое место работы Шахрая также связано с созданием производственных мощностей. Источник «Ведомостей» рассказал, что Шахрай перешел на работу в компанию Unigreen Energy (принадлежит «Реам менеджмент»). Представитель Unigreen Energy подтвердил «Ведомостям», что совет директоров компании назначил Шахрая гендиректором.
Unigreen Energy строит в Калининградской области промышленный комплекс по выпуску оборудования для солнечной генерации, включая производство кремниевых слитков и пластин мощностью 1,3 ГВт и ячеек мощностью 1 ГВт в год («Ведомости» писали о проекте). Представитель компании уточнил, что она также выступает в качестве девелопера и строит СЭС в Казахстане общей мощностью 55 МВт, портфель заказов в России составляют солнечные электростанции на 545 МВт с началом поставки электроэнергии в 2023 и 2024 гг.