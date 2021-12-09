Зачем Польша агитирует за новое антимонопольное расследование против «Газпрома»Варшава хочет добиться скидок на газ, полагают эксперты
Еврокомиссии (ЕК) необходимо возбудить новое антимонопольное дело против «Газпрома», оснований для этого достаточно, заявила 9 декабря министр климата Польши Анна Москва в эфире государственной радиокомпании «Польское радио». «Есть очень много инструментов в рамках антимонопольного расследования, ЕК прекрасно умеет это делать», – сказала она.
Москва добавила, что Польша не понимает, почему ЕК до сих пор не увидела этих оснований. Она также подчеркнула, что Варшава направила в ЕК дополнительные материалы по этому делу в декабре 2021 г. и надеется, что их будет достаточно. По словам министра, она также намерена в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, чтобы настоять на этом.
Это не первый случай, когда Варшава обращается в ЕК с обвинениями в адрес «Газпрома» о нарушении европейских антимонопольных норм.
В 2012 г. Евросоюз по запросу ряда восточноевропейских стран, в том числе и Польши, начал одно из самых крупных в своей истории антимонопольных расследований. Официальное обвинение в отношении российской компании по итогам проверки выдвинули в 2015 г. «Газпрому» инкриминировалось злоупотребление доминирующим положением на европейском рынке и навязывание завышенных цен на газ. В некоторых случаях превышение, по оценкам ЕК, доходило до 40%. Компании тогда грозил штраф на сумму до 10% от оборота, аналитики Fitch оценивали его в $5 млрд. При этом еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер подчеркивала тогда, что ценообразование по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой не соответствует европейским нормам и стоимость газовых поставок должна быть привязана к спотовым.
В 2018 г. дело было закрыто, «Газпрому» удалось избежать назначения штрафа. ЕК ограничилась предписаниями, которые компанию обязали выполнять в течение 8 лет. Среди прочего «Газпром» обязали снять контрактные ограничения «для обеспечения свободного перемещения газа» между потребителями Центральной и Восточной Европы, а также соединить изолированные газовые рынки Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы с соседними газовыми рынками ЕС, чтобы они могли перепродавать свой газ в эти страны или покупать сырье там. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил тогда, что удовлетворен решением ЕК, называя его «наиболее приемлемым исходом для всего европейского газового рынка».
Спустя год, в сентябре 2019 г., суд ЕС удовлетворил иск государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG. Она добивалась отмены решения ЕК от 2016 г., позволявшего «Газпрому» загружать до 90% мощностей проходящего по территории Германии и Чехии газопровода OPAL, являющегося ответвлением первого «Северного потока». В 2016-м ЕК разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах на 40% транзитных мощностей газопровода Opal (12,8 млрд куб. м), при этом сохранив его исключительное право на использование еще 50% мощностей трубопровода. Но Варшава оспорила это решение. А в 2020 г. PGNiG в Стокгольмском арбитраже добилась пересмотра условий по так называемому ямальскому контракту (договор от 1996 г. о поставках по газопроводу Ямал – Европа) с «Газпромом». Стоимость газа была пересчитана задним числом с момента подачи иска в 2014 г. и российской газовой монополии пришлось заплатить PGNiG $1,5 млрд.
В 2021 г. Европа вступила в отопительный сезон с рекордным дефицитом газа в подземных хранилищах и очень высокими ценами на него. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 7 декабря европейские хранилища были заполнены лишь на 65% (70 млрд куб. м) против 94% на ту же дату 2020 г. По данным межконтинентальной биржи ICE, на голландской хабе TTF 9 декабря стоимость январского фьючерса на газ составила около $1230 за 1000 куб. м.
В такой ситуации именно требование ЕК по перепривязке долгосрочных контрактов «Газпрома» и переходу с нефтепродуктового бенчмарка к спотовым ценам на газ приводит сейчас к росту цен даже в договорах российской монополии. Газовый кризис в Молдавии осенью этого года был вызван именно тем, что Кишинев не был готов заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» со спотовой привязкой цены, поскольку тогда стоимость газа вырастала для страны в несколько раз. Молдавия в итоге уговорила поставщика сохранить в новом контракте смешанную привязку с частичным учетом нефтепродуктовых котировок.
Рост цен на газ, стремительно начавшийся в конце августа, привел к подорожанию всех видов топлива, спровоцировав энергокризис в Европе. При этом «Газпром», выполняя в полном объеме свои обязательства в рамках долгосрочных контрактов, не спешил наращивать поставки через ГТС Украины и газопроводу Ямал – Европа, отказываясь бронировать дополнительные мощности в рамках аукционов. Компания также останавливала торги на своей электронной площадке.
В октябре на фоне роста спотовых цен на газ почти до $2000 за 1000 куб. м Симсон заявляла, что ведомства ЕС уже изучают вопрос о возможной связи подорожания энергоресурсов с нарушением антимонопольных требований кем-то из ключевых поставщиков газа в ЕС. «Газпром» при этом не упоминался.
В сложившейся ситуации Польша пытается использовать все имеющиеся у нее рычаги для давления на «Газпром», сказал «Ведомостям» руководитель группы антимонопольной практики Art De Lex Сергей Казарян. Он предположил, что таким образом PGNiG пытается добиться от «Газпрома» предоставления скидки на газ, которую запрашивала в октябре 2021 г. Тогда компания просила учесть при формировании цены на газ в ноябре «беспрецедентный рост цен» на газ в Европе («Ведомости» писали об этом).
Казарян также обратил внимание, что Варшава в своих заявлениях аккуратно обходит вопрос влияния на европейский газовый рынок других поставщиков, в частности Норвегии, а также производителей сжиженного природного газа.
«Вероятно, помимо денежного штрафа Польша попытается добиться от ЕК административных мер реагирования на нарушение антимонопольных норм ЕС», – полагает Казарян. Он пояснил, что речь идет о любых ограничениях работы, которые могут в той или иной мере осложнить жизнь «Газпрому». Но достаточных оснований для инициации нового антимонопольного расследования, по мнению юриста, у поляков нет.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин согласен, что у польской стороны нет реальных доказательств подобных нарушений. «А с обвинениями в адрес «Газпрома» Варшава выступает регулярно», – добавил он. По мнению обоих юристов, даже если расследование будет начато, вероятность серьезных последствий для «Газпрома» крайне мала.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».