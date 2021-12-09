Зачем Польша агитирует за новое антимонопольное расследование против «Газпрома»

В 2012 г. Евросоюз по запросу ряда восточноевропейских стран, в том числе и Польши, начал одно из самых крупных в своей истории антимонопольных расследований. Официальное обвинение в отношении российской компании по итогам проверки выдвинули в 2015 г. «Газпрому» инкриминировалось злоупотребление доминирующим положением на европейском рынке и навязывание завышенных цен на газ. В некоторых случаях превышение, по оценкам ЕК, доходило до 40%. Компании тогда грозил штраф на сумму до 10% от оборота, аналитики Fitch оценивали его в $5 млрд. При этом еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер подчеркивала тогда, что ценообразование по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой не соответствует европейским нормам и стоимость газовых поставок должна быть привязана к спотовым.