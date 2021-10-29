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Польская PGNiG просит «Газпром» снизить цены на газ

Энергоноситель стал дороже из-за действий самих поляков, говорят эксперты
Матвей Катков
Газ Польше нужен постоянно, и «Газпром» все равно будет важнейшим партнером польской стороны / Petr Josek / REUTERS

Польская газовая монополия PGNiG направила в «Газпром» заявку на пересмотр ценообразования в рамках так называемого ямальского контракта. Он был заключен еще в 1996 г. сроком до 31 декабря 2022 г., предусматривает прокачку в среднем 10 млрд куб. м газа в год.

Глава PGNiG Павел Маевский пояснил, что польская компания просит «Газпром» пересмотреть прошлогоднюю ноябрьскую заявку о снижении стоимости поставок. В ноябре 2020 г. Польша попросила «Газпром» снизить цены, сейчас PGNiG намерена сделать это снова в связи с беспрецедентным ростом спотовых цен на газ в Европе.

«Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ», – цитировала Маевского пресс-служба PGNiG. Топ-менеджер добавил, что если заявка будет одобрена, то изменения цен можно ожидать уже с 1 ноября 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных