Польская PGNiG просит «Газпром» снизить цены на газ

Польская PGNiG просит «Газпром» снизить цены на газЭнергоноситель стал дороже из-за действий самих поляков, говорят эксперты
Польская газовая монополия PGNiG направила в «Газпром» заявку на пересмотр ценообразования в рамках так называемого ямальского контракта. Он был заключен еще в 1996 г. сроком до 31 декабря 2022 г., предусматривает прокачку в среднем 10 млрд куб. м газа в год.
Глава PGNiG Павел Маевский пояснил, что польская компания просит «Газпром» пересмотреть прошлогоднюю ноябрьскую заявку о снижении стоимости поставок. В ноябре 2020 г. Польша попросила «Газпром» снизить цены, сейчас PGNiG намерена сделать это снова в связи с беспрецедентным ростом спотовых цен на газ в Европе.
«Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ», – цитировала Маевского пресс-служба PGNiG. Топ-менеджер добавил, что если заявка будет одобрена, то изменения цен можно ожидать уже с 1 ноября 2021 г.