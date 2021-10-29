Польская PGNiG просит «Газпром» снизить цены на газ

«Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ», – цитировала Маевского пресс-служба PGNiG. Топ-менеджер добавил, что если заявка будет одобрена, то изменения цен можно ожидать уже с 1 ноября 2021 г.