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Польская PGNiG снова попросила «Газпром» снизить цену на газ

Ведомости

Польский нефтегазовый концерн PGNiG 28 октября обратился в «Газпром» с просьбой снизить цены на газ для республики по так называемому «Ямальскому контракту». 

Как сообщили в PGNiG, компания просит внести изменения в свою заявку от ноября 2020 г. об изменении цены на газ в сторону снижения, чтобы в процессе пересмотра ценовых условий мог быть учтен «беспрецедентный рост цен» на голубое топливо. Сейчас спотовые цены на газ в Европе находятся на уровне $1000 за тысячу кубометров. Если заявка будет одобрена, цена на газ, получаемый Польшей от «Газпрома», может снизиться уже с 1 ноября.

В прошлом году польский монополист также пытался добиться более низкой цены на российский газ, «Газпром» в ответ предложил повысить цену. По контракту, заключенному в 1996 г., «Газпром» поставляет в Польшу 9,8 млрд куб. м топлива по газопроводу «Ямал-Европа» (отсюда название «Ямальский контракт»), при этом PGNiG обязана импортировать минимум 8,7 млрд куб. м в год (при ежегодном объеме потребления в 20-22 млрд кубометров). Согласно условиям договора, каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации. Формула цены, а с ней и текущая цена российского газа по «Ямальскому контракту» не разглашаются.

Соглашение действует до конца 2022 г., польские власти неоднократно заявляли, что не будут его продлевать. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет закупки топлива у других поставщиков — в том числе СПГ из США и Катара, который планируется регазицифировать, а также норвежского природного газа, который будет поступать через еще строящийся газопровод Baltic Pipe.

В начале 2014 г. PGNiG уже обращалась в «Газпром» с просьбой о снижении цены. Не получив согласия, в феврале 2016-го PGNiG подала в Стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» и его дочерней компании «Газпром экспорт». В 2020-м году она выиграла иск, «Газпром» должен был вернуть PGNiG порядка $1,5 млрд. Российская компания обжаловала решение, однако «Газпром экспорт» все же перечислила польской стороне требуемую сумму.

Ранее по теме: Польша не хочет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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