Польская PGNiG снова попросила «Газпром» снизить цену на газ

В прошлом году польский монополист также пытался добиться более низкой цены на российский газ, «Газпром» в ответ предложил повысить цену. По контракту, заключенному в 1996 г., «Газпром» поставляет в Польшу 9,8 млрд куб. м топлива по газопроводу «Ямал-Европа» (отсюда название «Ямальский контракт»), при этом PGNiG обязана импортировать минимум 8,7 млрд куб. м в год (при ежегодном объеме потребления в 20-22 млрд кубометров). Согласно условиям договора, каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации. Формула цены, а с ней и текущая цена российского газа по «Ямальскому контракту» не разглашаются.