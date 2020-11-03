Польша требует скидку у «Газпрома»Ранее PGNiG уже получила возврат $1,5 млрд по решению суда
Польская госкомпания PGNiG подала заявку на снижение цены на российский газ с 1 ноября 2020 года, сообщила компания 1 ноября. В PGNiG отметили, что по условиям соглашения раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».
Компания «Газпром экспорт», «дочка» «Газпрома», подтвердила получение обращения польской PGNiG с требованием пересмотра цены по контракту на поставку газа. В PGNiG «Ведомостям» пояснили, что, согласно условиям контракта, новая цена может вступить в силу через три года после последнего изменения цены.
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