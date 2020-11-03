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Польша требует скидку у «Газпрома»

Ранее PGNiG уже получила возврат $1,5 млрд по решению суда
Анна Подлинова
Reuters

Польская госкомпания PGNiG подала заявку на снижение цены на российский газ с 1 ноября 2020 года, сообщила компания 1 ноября. В PGNiG отметили, что по условиям соглашения раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».

Компания «Газпром экспорт», «дочка» «Газпрома», подтвердила получение обращения польской PGNiG с требованием пересмотра цены по контракту на поставку газа. В PGNiG «Ведомостям» пояснили, что, согласно условиям контракта, новая цена может вступить в силу через три года после последнего изменения цены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных