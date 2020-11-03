Польша требует скидку у «Газпрома»

Польская госкомпания PGNiG подала заявку на снижение цены на российский газ с 1 ноября 2020 года, сообщила компания 1 ноября. В PGNiG отметили, что по условиям соглашения раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».