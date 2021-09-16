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Польша не хочет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Для монополии не составит проблем договориться с другими покупателями, считают эксперты
Матвей Катков
Строительство газопровода Baltic Pipe началось еще в 2001 г., но неоднократно приостанавливалось / baltic-pipe.eu

Польша не собирается продлевать с «Газпромом» контракт на поставку российского газа, действующий до 31 декабря 2022 г. Об этом заявил 16 сентября уполномоченный правительства этой страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. «Мы не будем продлевать контракт с российским «Газпромом», – сказал чиновник в эфире радиостанции Siódma9.pl.

Он пояснил, что Варшава рассчитывает на начало поставок с 1 октября будущего года газа из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe. По оценкам Наимского, запуск газопровода позволит Польше получать достаточное количество энергоресурса, чтобы страна могла полностью отказаться от поставок из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных