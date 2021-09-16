Польша не хочет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польша не хочет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 годаДля монополии не составит проблем договориться с другими покупателями, считают эксперты
Польша не собирается продлевать с «Газпромом» контракт на поставку российского газа, действующий до 31 декабря 2022 г. Об этом заявил 16 сентября уполномоченный правительства этой страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. «Мы не будем продлевать контракт с российским «Газпромом», – сказал чиновник в эфире радиостанции Siódma9.pl.
Он пояснил, что Варшава рассчитывает на начало поставок с 1 октября будущего года газа из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe. По оценкам Наимского, запуск газопровода позволит Польше получать достаточное количество энергоресурса, чтобы страна могла полностью отказаться от поставок из России.
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