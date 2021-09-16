Польша не хочет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польша не собирается продлевать с «Газпромом» контракт на поставку российского газа, действующий до 31 декабря 2022 г. Об этом заявил 16 сентября уполномоченный правительства этой страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. «Мы не будем продлевать контракт с российским «Газпромом», – сказал чиновник в эфире радиостанции Siódma9.pl.