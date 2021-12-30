Газпромбанк и Дмитрий Бакатин продали 29,9% железорудной компании IRC за $96 млн

Представитель Petropavlovsk подтвердил «Ведомостям», что главной целью продажи акций IRC было избавиться от поручительства по долгам этой компании, что и произошло. Сегодня основная долговая нагрузка Petropavlovsk – обязательства по погашению евробондов примерно на $300 млн, уточнил он. Золотодобытчик выпустил пятилетние облигации в ноябре 2017 г. объемом $500 млн. Но в 2021 г. ценные бумаги на сумму около $200 млн были выкуплены и погашены, сообщил собеседник. Он подчеркнул, что сделка по продаже акций IRC по договору от 2020 г. и перепродажа акций ГПБ не связаны между собой, и золотодобытчику о последней «ничего не известно».