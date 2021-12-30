Газпромбанк и Дмитрий Бакатин продали 29,9% железорудной компании IRC за $96 млн

Газпромбанк и Дмитрий Бакатин продали 29,9% железорудной компании IRC за $96 млнПокупателем стал основатель компании «Дека» Николай Левицкий
Axiomi Consolidation, структура Николая Левицкого, владельца «Деки» (создатель квасных марок «Никола» и «Степан Тимофеевич») и бывшего владельца нефтесервисного «Геотека», приобрела 24,1% железорудной компании IRC. Акции выкуплены у Cerisier Ventures Limited, входящей в группу Газпромбанка (ГПБ), сообщила 30 декабря Axiomi. Сумма сделки составила $76,8 млн.
Свои 5,8% акций IRC за $19,2 млн также продала той же Axiomi Consolidation и компания Major Mining Partner, принадлежащая Дмитрию Бакатину, следует из сообщения банка. Бакатин – управляющий директор инвестиционной группы «Спутник» Бориса Йордана.
По словам Левицкого, которые приводятся в сообщении Axiomi, приобретение пакета IRC – перспективная инвестиция. Axiomi открыта к плодотворному сотрудничеству с другими акционерами и партнерами компании в рамках дальнейшего развития актива, добавил он.
IRC – единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив компании – расположенный в Еврейской АО Кимкано-Сутарский ГОК мощностью 3,2 млн т в год. Он производит высококачественный (65%) железорудный концентрат для экспорта в Китай.
Газпромбанк в начале декабря договорился о покупке 24,07% IRC. Тогда же стало известно, что еще 5,8% IRC купит Major Mining Бакатина («Ведомости писали об этом 9 декабря). Совокупно эти 29,9% принадлежали до сделки инвесткомпании Stocken Board, зарегистрированной в Лихтенштейне.
Крупнейшим акционером IRC до декабря 2021 г. с долей 31,1% была золотодобывающая компания Petropavlovsk. 3 декабря Stocken Board приобрела 29,9% IRC у Petropavlovsk за $10 млн. Соглашение об этом стороны заключили еще в марте 2020 г. Сделка становилась обязательной после согласия ГПБ – основного кредитора Petropavlovsk и IRC. Долг последней на сентябрь 2021 г. составлял $118 млн.
В результате сделки золотодобывающая компания должна быть освобождена от поручительств по кредитным договорам IRC, что менеджмент Petropavlovsk называл основной целью сделки. В мае 2021 г. Petropavlovsk сообщила, что ГПБ дал свое согласие на сделку и соглашение стало обязательным для исполнения.
Представитель Petropavlovsk подтвердил «Ведомостям», что главной целью продажи акций IRC было избавиться от поручительства по долгам этой компании, что и произошло. Сегодня основная долговая нагрузка Petropavlovsk – обязательства по погашению евробондов примерно на $300 млн, уточнил он. Золотодобытчик выпустил пятилетние облигации в ноябре 2017 г. объемом $500 млн. Но в 2021 г. ценные бумаги на сумму около $200 млн были выкуплены и погашены, сообщил собеседник. Он подчеркнул, что сделка по продаже акций IRC по договору от 2020 г. и перепродажа акций ГПБ не связаны между собой, и золотодобытчику о последней «ничего не известно».
Банк приобрел у Stocken Board свои 24,1% IRC за $30,6 млн, структура Бакатина 5,8% за $2,34 млн, следует из договоров. Таким образом, лихтенштейнская инвесткомпания продала свои 29,9% добытчика руды более чем втрое дороже, чем купила. Сделку пытался оспорить крупнейший акционер Petropavlovsk «Южуралзолото» (ЮГК Юрия Струкова, владеет 29,2%). В ЮГК заявляли тогда, что она не отвечает интересам Petropavlovsk, оценивая продаваемую долю в IRC в $100 млн. Представитель ЮГК не ответил на запрос «Ведомостей».
Petropavlovsk был вынужден продать IRC, тем более, что пик стоимости руды на китайском рынке миновал, говорит директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, приход в горный бизнес акционера не из отрасли – распространенное в последнее время явление. Например, в угледобычу пришли Роман Троценко и Альберт Авдолян, а Трубная металлургическая компания занялась добычей золота.
«Привлекательность сырьевых рынков высока для инвесторов с низким опытом работы в горной добыче. Возможно, в будущем часть купленных таким образом активов придется перепродавать. С другой стороны, доступ к финансовым ресурсам может позволить наладить работу предприятия», – сказал аналитик «Ведомостям».