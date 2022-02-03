Зачем «Еврохим» покупает азотный бизнес Borealis

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов ранее говорил «Ведомостям», что в 2021 г. цены на азотные удобрения начали расти еще до старта ценового газового ралли. По его словам, их разгоняли рост спроса на сельхозпродукцию и задержка ввода производственных мощностей в мире: около 5 млн т по аммиаку и 7 млн т по азотным удобрениям. В конце ноября 2021 г. цены на аммиак на мировом рынке обновили исторические максимумы на фоне дорогого газа. По данным Argus, в Европе они преодолели отметку в $1000 за 1 т. Стоимость продукта также приблизилась к $1000 в портах Тампа-Бэй и Новый Орлеан (США), достигнув максимума за 33 года («Ведомости» писали об этом 1 декабря). Сегодня мировые цены на удобрения остаются на многолетних максимумах: стоимость азотных и фосфорных удобрений достигает $800–1000 за 1 т в зависимости от порта отгрузки («Ведомости» писали об этом 13 января 2022 г.).