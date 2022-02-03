Зачем «Еврохим» покупает азотный бизнес Borealis

Зачем «Еврохим» покупает азотный бизнес BorealisИнвестиция в 455 млн евро в ЕС выглядит рискованной на фоне политической обстановки
«Еврохим» Андрея Мельниченко 3 февраля сообщил о начале переговоров по покупке бизнеса азотных удобрений у европейской группы Borealis, принадлежащей австрийской нефтегазовой компании OMV.
По итогам сделки под контроль «Еврохима» перейдут пять производственных предприятий в Европе, а также вся сеть сбыта продукции, следует из сообщения российской компании.
Сумма сделки оценивается в 455 млн евро, закрытие планируется во второй половине 2022 г. после получения одобрений европейских регуляторов.
В сентябре 2021 г. бывший глава OMV Райнер Зеле говорил «Ведомостям», что из–за покупки компанией Borealis в 2020 г. пришлось сдвинуть на 2022 г. другую крупную сделки – приобретение у «Газпрома» 4–го и 5–го блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения (оценивалась в 905 млн евро). «Я хотел приобрести химическую компанию Borealis. В связи с этим я попросил Алексея [Миллера, председателя правления «Газпрома»] несколько сдвинуть по времени нашу сделку, чтобы как-то прийти в себя после такой крупной инвестиции», – пояснял Зеле. OMV купила контроль в Borealis в октябре 2020 г. за $4,68 млрд, увеличив долю в компании с 39 до 75%.
Borealis владеет заводами по производству удобрений, меламина и жидкого технического азота в Австрии, Германии и Франции. У компании более 50 дистрибуторских центров в Европе, через которые ежегодно поставляется около 4 млн т продукции, в том числе 0,8 млн т жидкого технического азота и около 0,15 млн т меламина. По итогам 2020 г. объем продаж Borealis составлял 3,9 млн метрических тонн, выручка – 908 млн евро.
Осенью 2021 г. аналитики прогнозировали скорый дефицит азотных удобрений в ЕС из–за рекордного роста цен на газ в Европе (в начале октября на голландском хабе TTF цена 1000 куб. м газа приблизилась к $2000). Поскольку из природного газа получают аммиак, являющийся ключевым сырьем для производства удобрений (в частности, аммиачной селитры), скачок цен на него привел к остановке химпредприятий.
Работающие в Европе крупные компании начали массово останавливать производство азотных удобрений уже в сентябре 2021 г. В частности, тогда о приостановке работы заводов по выпуску аммиачной селитры в Инсе и Биллингеме (Великобритания) объявила американская CF Industries. За ней также норвежская Yara сообщила о планах снизить выпуск аммиака на своих европейских заводах на 40%, а испанская Fertiberia вывела из эксплуатации аммиачную установку на заводе в Уэльве. Нидерландская компания OCI была вынуждена снизить загрузку производства в Гелене. В конце сентября о замораживании производство на пять недель объявил расположенный на Украине Одесский припортовый завод, а также украинская корпорация Ostchem.
Закрытие большого количества предприятий по выпуску азотных удобрений на фоне беспрецедентно высоких цен на газ существенно снизило стоимость таких заводов, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
«Для «Еврохима» открывается прекрасный шанс купить заводы на территории ЕС фактически в 2–2,5 раза дешевле стоимости строительства таких мощностей», – сказал эксперт «Ведомостям».
При этом он подчеркнул, что в ближайшее время приобретение новых мощностей не даст бизнесу «Еврохима» дополнительных преимуществ, а уязвимость компании перед возможными санкциями со стороны Евросоюза после покупки активов на его территории возрастает.
«Покупка предбанкротных предприятий в ЕС и США уже дорого обошлась российским сталелитейщикам, большинство из которых выходили из инвестиций с потерями, поэтому ставка «Еврохима» на нормализацию рынка газа и международной политической обстановки (сегодня активно обсуждается ситуация вокруг Украины и возможные новые санкции против РФ. – «Ведомости») выглядит оптимистичной», – добавил эксперт.
В свою очередь аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова не видит в текущей обстановке серьезных санкционных рисков для «Еврохима». Она поясняет, что для российской компании смысл этой сделки заключается «не столько в налаживании более конкурентоспособного производства в Европе благодаря поставкам дешевого газа из России, сколько в получении сети сбыта и дистрибуции в ЕС».
«На рынке удобрений усиливается конкуренция. Агроотрасль движется от применения стандартных в сторону кастомизированных удобрений, которые добавляют в почву ровно такое количество полезных веществ, которое необходимо, без излишков, приводящих к засорению окружающей среды», – отметила Сахнова.
Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов ранее говорил «Ведомостям», что в 2021 г. цены на азотные удобрения начали расти еще до старта ценового газового ралли. По его словам, их разгоняли рост спроса на сельхозпродукцию и задержка ввода производственных мощностей в мире: около 5 млн т по аммиаку и 7 млн т по азотным удобрениям. В конце ноября 2021 г. цены на аммиак на мировом рынке обновили исторические максимумы на фоне дорогого газа. По данным Argus, в Европе они преодолели отметку в $1000 за 1 т. Стоимость продукта также приблизилась к $1000 в портах Тампа-Бэй и Новый Орлеан (США), достигнув максимума за 33 года («Ведомости» писали об этом 1 декабря). Сегодня мировые цены на удобрения остаются на многолетних максимумах: стоимость азотных и фосфорных удобрений достигает $800–1000 за 1 т в зависимости от порта отгрузки («Ведомости» писали об этом 13 января 2022 г.).
«Ведомости» направили запрос в «Еврохим» и Borealis.