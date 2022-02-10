Лабораториям не хватает людей

Лабораториям не хватает людейЭто связано с ростом спроса на ПЦР-тесты на фоне волны омикрона и болезнью сотрудников
Частные лаборатории стали активно нанимать дополнительный персонал: число вакансий у крупных частных сетей – «Инвитро», «Хеликс», KDL, «Гемотест», «Лабквест» и «ДНКом» – в Москве в январе 2022 г. выросло на 17% по сравнению с декабрем и на 28% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные «Ведомостям» предоставила рекрутинговая компания SuperJob. Абсолютное количество размещенных вакансий там не раскрыли.
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями февраля среди высшего медицинского персонала стали объявления «Гемотеста» о поиске врачей клинической лабораторной диагностики с зарплатой от 110 000–130 000 руб. в месяц. Средний медицинский персонал с самыми высокими рыночными зарплатами в феврале готовы были взять к себе «ДНКом», «Инвитро» и тот же «Гемотест», следует из данных SuperJob. В частности, они искали медицинских лабораторных техников ПЦР (от 100 000 руб.), старших лаборантов (от 90 000 руб.) и медицинских сестер (от 70 000 руб.).