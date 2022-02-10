Лабораториям не хватает людей

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями февраля среди высшего медицинского персонала стали объявления «Гемотеста» о поиске врачей клинической лабораторной диагностики с зарплатой от 110 000–130 000 руб. в месяц. Средний медицинский персонал с самыми высокими рыночными зарплатами в феврале готовы были взять к себе «ДНКом», «Инвитро» и тот же «Гемотест», следует из данных SuperJob. В частности, они искали медицинских лабораторных техников ПЦР (от 100 000 руб.), старших лаборантов (от 90 000 руб.) и медицинских сестер (от 70 000 руб.).