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Лабораториям не хватает людей

Это связано с ростом спроса на ПЦР-тесты на фоне волны омикрона и болезнью сотрудников
Анна Киселева
Сейчас лаборатории продолжают работу в круглосуточном режиме / Максим Стулов / Ведомости

Частные лаборатории стали активно нанимать дополнительный персонал: число вакансий у крупных частных сетей – «Инвитро», «Хеликс», KDL, «Гемотест», «Лабквест» и «ДНКом» – в Москве в январе 2022 г. выросло на 17% по сравнению с декабрем и на 28% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные «Ведомостям» предоставила рекрутинговая компания SuperJob. Абсолютное количество размещенных вакансий там не раскрыли.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями февраля среди высшего медицинского персонала стали объявления «Гемотеста» о поиске врачей клинической лабораторной диагностики с зарплатой от 110 000–130 000 руб. в месяц. Средний медицинский персонал с самыми высокими рыночными зарплатами в феврале готовы были взять к себе «ДНКом», «Инвитро» и тот же «Гемотест», следует из данных SuperJob. В частности, они искали медицинских лабораторных техников ПЦР (от 100 000 руб.), старших лаборантов (от 90 000 руб.) и медицинских сестер (от 70 000 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных