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«Волна омикрона в России продлится дольше, чем в Европе»

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, будут ли признаны отечественные вакцины
Анна Киселева
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович / Николай Галкин / ТАСС

Пятая волна ковида пришла в Россию вслед за другими странами. Только за один день 8 февраля в стране выявлено 183 103 случая заболевания коронавирусом – и чем крупнее регионы, тем заболеваемость выше, следует из официальных данных. Ковид вряд ли исчезнет навсегда, но штамм омикрон может стать началом конца пандемического масштаба заболевания, рассказала «Ведомостям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. В России борьба с омикроном осложняется еще и обширной территорией – пятая волна здесь длится дольше, чем в европейских странах, и сейчас уходит из крупных городов в малые.

ВОЗ считает, что российская система здравоохранения гибко реагирует на вызовы пандемии, и организация готова подключиться к оценке эффективности принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, если власти обратятся с таким запросом, говорит Вуйнович. ВОЗ активизировала диалог с российскими властями и по поводу вакцин от коронавируса: у «Спутника V» есть все шансы дождаться инспекции ВОЗ и открыть новые рынки для поставок препарата, а с производителем «Ковивака» диалог только начинается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных