«Волна омикрона в России продлится дольше, чем в Европе»

Пятая волна ковида пришла в Россию вслед за другими странами. Только за один день 8 февраля в стране выявлено 183 103 случая заболевания коронавирусом – и чем крупнее регионы, тем заболеваемость выше, следует из официальных данных. Ковид вряд ли исчезнет навсегда, но штамм омикрон может стать началом конца пандемического масштаба заболевания, рассказала «Ведомостям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. В России борьба с омикроном осложняется еще и обширной территорией – пятая волна здесь длится дольше, чем в европейских странах, и сейчас уходит из крупных городов в малые.