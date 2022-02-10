«Волна омикрона в России продлится дольше, чем в Европе»Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, будут ли признаны отечественные вакцины
Пятая волна ковида пришла в Россию вслед за другими странами. Только за один день 8 февраля в стране выявлено 183 103 случая заболевания коронавирусом – и чем крупнее регионы, тем заболеваемость выше, следует из официальных данных. Ковид вряд ли исчезнет навсегда, но штамм омикрон может стать началом конца пандемического масштаба заболевания, рассказала «Ведомостям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. В России борьба с омикроном осложняется еще и обширной территорией – пятая волна здесь длится дольше, чем в европейских странах, и сейчас уходит из крупных городов в малые.
ВОЗ считает, что российская система здравоохранения гибко реагирует на вызовы пандемии, и организация готова подключиться к оценке эффективности принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, если власти обратятся с таким запросом, говорит Вуйнович. ВОЗ активизировала диалог с российскими властями и по поводу вакцин от коронавируса: у «Спутника V» есть все шансы дождаться инспекции ВОЗ и открыть новые рынки для поставок препарата, а с производителем «Ковивака» диалог только начинается.