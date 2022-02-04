Почти треть болевших COVID-19 в январе не получали бесплатные лекарства

Нехватка некоторых лекарств фиксируется регулярно, говорит зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный: «Думаю, в течение недели будет не хватать практически всех лекарств, которые были до этого». Дело в том, что уровень заболеваемости ковидом последние дни растет и обновляет рекорды с 21 января 2022 г. Как сообщил федеральный оперштаб по борьбе с пандемией, 2 февраля в России зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом. По словам Куринного, средства на приобретение лекарств выделяются небольшими траншами на один-два месяца, а это требуется делать более часто.