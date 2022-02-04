Почти треть болевших COVID-19 в январе не получали бесплатные лекарства

Почти треть болевших COVID-19 в январе не получали бесплатные лекарстваОНФ выявил регионы, где с этим возникли наибольшие проблемы
Почти треть опрошенных волонтерами Общероссийского народного фронта (ОНФ) россиян (30%), переболевших в январе коронавирусом амбулаторно, не получили бесплатные лекарства. Результаты опроса есть в распоряжении «Ведомостей». Всего в рамках исследования было опрошено 29 000 человек из всех регионов страны.
В Хабаровском крае 84% опрошенных пациентов, диагноз которых был официально зарегистрирован в поликлинике, сказали, что не получили бесплатные препараты для терапии COVID-19. В Новгородской области таких оказалось 78,2%, в Нижегородской области – 75,9%, в Иркутской области – 75,7%, в Смоленской области – 73,8%, в Рязанской области – 68,6%, во Владимирской области – 64,1%, в Астраханской области – 61,1% и в Псковской области – 60,5%.
«Москва и Петербург, которые находятся на пике заболеваемости коронавирусом, демонстрируют хорошие показатели по обеспеченности лекарствами», – сказал «Ведомостям» представитель ОНФ. В Москве лекарства не получили 29,2% опрошенных ОНФ пациентов, в Санкт-Петербурге – 38,3%. Наиболее положительные результаты демонстрирует, судя по результатам опроса ОНФ, Пензенская область – там лекарства не выдали 14,4% от общего числа респондентов. Далее следует Мурманская область – 24,4% опрошенных остались без лекарств. В Тульской области и Хакасии – 32,6% и 36,4% соответственно.
Пациенты с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него должны получать назначенные лекарства на дом, чтобы исключить поход в аптеку и больницу, напомнил содержание письма Минздрава и Росздравнадзора от 12 ноября 2020 г. юрист компании Amulex Александр Титов. Около 40% не получивших лекарства респондентов были вынуждены нарушить режим самоизоляции и купить их самостоятельно, говорит руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Нехватка некоторых лекарств фиксируется регулярно, говорит зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный: «Думаю, в течение недели будет не хватать практически всех лекарств, которые были до этого». Дело в том, что уровень заболеваемости ковидом последние дни растет и обновляет рекорды с 21 января 2022 г. Как сообщил федеральный оперштаб по борьбе с пандемией, 2 февраля в России зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом. По словам Куринного, средства на приобретение лекарств выделяются небольшими траншами на один-два месяца, а это требуется делать более часто.
Регионы представляют в Минздрав данные о потребности в антиковидных препаратах в амбулаторном звене каждые пять дней, пояснил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Потребность в лекарствах, применяемых при коронавирусе амбулаторно, за первый месяц 2022 г. выросла в 1,5 раза до 5,2 млн упаковок на 30 января. Остатки лекарств в регионах на эту же дату составили 12,2 млн упаковок, они покрывают месячную потребность на 235%, привел представитель Минпрома данные мониторинга Минздрава.
Минпромторг принял меры для увеличения производства лекарств для амбулаторного сегмента, говорит представитель ведомства. В феврале совокупно планируется выпустить 18,8 млн упаковок, часть этого объема уже имеется на складах фармпроизводителей. Данное количество препаратов должно покрыть потребности регионов в текущем месяце на 577%, считает представитель Минпромторга.
Для обеспечения больных коронавирусом лекарствами в октябре 2020 г. правительство утвердило правила предоставления бюджетам регионов межбюджетных трансфертов из резервного фонда, отметил Титов. Из 20 млрд руб., выделенных правительством 25 января 2022 г. из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусом, более 5 млрд руб. направлено регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся на дому. Контролировать целевое использование выделенных средств, согласно документам правительства, в еженедельном режиме должен Росздравнадзор. Представитель ведомства не ответил на вопрос о результатах такого мониторинга.
На президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 25 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что его ведомство не видит в России значимых проблем с лекарствами для лечения коронавируса. Вопрос «Ведомостей» о том, чем могут быть обусловлены результаты опроса ОНФ, представитель Минздрава оставил без ответа.