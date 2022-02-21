В России заключат два специнвестконтракта по электромобилям

СПИК – это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса в России на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. Наличие СПИКа необходимо инвесторам для участия в госпрограммах поддержки спроса. Минпромторг в сентябре 2021 г. опубликовал проекты расширения действия программ льготного автокредитования и льготного лизинга на российские электромобили, скидка по ним составит 25% (но не более 625 000 руб.). Но пока ни один из проектов легковых автомобилей на электротяге в России не добрался до выпуска товарной продукции.