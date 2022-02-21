В России заключат два специнвестконтракта по электромобилям

В России заключат два специнвестконтракта по электромобилямПервый отечественный серийный электромобиль ожидается до конца 2022 года
Обе полученные Минпромторгом заявки на заключение специнвестконтрактов (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей в России от компаний «Моторинвест» и «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» признаны победителями конкурсного отбора. Об этом говорится в распространенном 21 февраля сообщении министерством по итогам заседания межведомственной комиссии по СПИКам.
Замминистра Александр Морозов отметил, что заключение инвестконтрактов по внедрению технологии электромобилей позволит локализовать в России ряд важных инновационных технологий – в первую очередь, тяговых батарей и электродвигателей. За СПИКами также стоят новые рабочие места и налоговые поступления, что важно для развития регионов, где будут находиться производства, подчеркнул он.
СПИК – это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса в России на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. Наличие СПИКа необходимо инвесторам для участия в госпрограммах поддержки спроса. Минпромторг в сентябре 2021 г. опубликовал проекты расширения действия программ льготного автокредитования и льготного лизинга на российские электромобили, скидка по ним составит 25% (но не более 625 000 руб.). Но пока ни один из проектов легковых автомобилей на электротяге в России не добрался до выпуска товарной продукции.
Сбор конкурсных заявок на СПИК 2.0 по электромобилям завершился 17 января 2022 г. Было подано две заявки – от липецкого «Моторинвеста» и от компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» из Санкт–Петербурга. Инициатором конкурса стала липецкая компания. Изначально заявку на СПИК по электрокарам собиралась подать и китайская Haval, но в итоге компания из КНР так и не пришла на конкурс и теперь уже не сможет этого сделать. Представитель Haval подтвердил «Ведомостям», что компания не участвует в текущем конкурсе.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ожидает, что первый серийный электромобиль появится в России до конца этого года (его слова передает пресс–служба). В соответствии с целевыми показателями концепции по развитию электротранспорта, одобренной в августе 2021 г., общий объем производства электротранспортных средств в России до 2030 г. накопленным итогом превысит 730 тыс. единиц, добавил он.
Липецкий «Моторинвест», по данным «СПАРК–Интерфакса», принадлежит Федору Кунакову (99,9%) и Андрею Резникову (0,1%). Доли бизнесменов находятся в залоге у банка «Центрокредит». Компания была зарегистрирована в апреле 2011 г., по итогам 2020 г. выручка составила 8 млн руб., убыток – 235,6 млн руб.
«Электромобили мануфэкчуринг рус» – это стартап, основанный Ильей Рашкиным (45%) и Игорем Гирдиным (55%). Компания зарегистрирована 10 июня 2021 г. в Петербурге на территории Политехнического университета, следует из данных «СПАРК–Интерфакса». По тому же адресу зарегистрирована инжиниринговая компания «ТГЕ системы и решения», которая занимается внедрением новых технологий в электротранспорте, энергетике и микроэлектронике. Основателем этой компании является Рашкин, он остается ее гендиректором. В «Электромобилях» Рашкин отвечает за технологическое развитие продукта и создание электродвигателя, следует из сообщения компании. Зона ответственности Гирдина – финансы и привлечение инвестиций.
«Мы рады, что победителей конкурса оказалось двое. Вопрос – кто сможет реализовать начатое и не просто продемонстрировать электромобиль, но и организовать серийное производство», — сказал Гирдин «Ведомостям». По его словам, компания сохраняет планы выйти на объем 1000 электромобилей в год, завод по производству разместится в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площади около 3000 кв.м. Первый автомобиль выйдет с конвейера в начале сентября, первые 400 штук уже проданы – идет заключение контракта, добавил Гирдин.
Ранее Гирдин говорил «Ведомостям», что компания планирует выпускать электрический промтоварный фургон на шасси УАЗ «Профи» грузоподъемностью до 3,5 т. Предполагается, что «Соллерс» (в группу входит УАЗ. – «Ведомости») будет поставлять шасси, которые «Электромобили» станут оснащать двигателем и силовой электроникой собственной разработки. Запас хода фургона на одной зарядке должен составить 200–300 км. В случае победы на конкурсе начать выпускать электрофургоны предполагалось в сентябре 2022 г. на площадке в Москве. Стоимость единицы составит около 3,5 млн руб. с поправкой на инфляцию. По оценке компании, для первого этапа развития необходим 1 млрд руб. собственных и заемных средств.
Заявки обеих компаний были одобрены потому, что других просто не поступило, сказал «Ведомостям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «В случае успеха этих двух претендентов, может быть, более серьезные производители тоже попробуют податься на аналогичные СПИКи или на внесение изменений в действующие контракты», – допускает эксперт.