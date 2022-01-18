Две компании подали заявки на производство электромобилей

Две компании подали заявки на производство электромобилейНо среди них нет ни одного крупного автоконцерна
Минпромторг 17 января завершил сбор конкурсных заявок на заключение специнвестконтракта (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей, сообщила пресс-служба министерства. Было подано две заявки – от липецкого «Моторинвеста» и от компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» из Санкт-Петербурга. По условиям конкурса им предстоит пройти несколько этапов экспертизы. «Лучшей может быть признана одна или несколько заявок. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 5 марта», – сообщает Минпромторг.
Инициатором конкурса стал «Моторинвест». Изначально заявку на СПИК по электрокарам собиралась подать и китайская Haval, знает источник «Ведомостей», знакомый с планами компании. Это подтверждается данными из государственной информационной системы «Промышленность». Но в итоге компания из КНР так и не пришла на конкурс и теперь уже не сможет этого сделать, поскольку срок приема заявок истек 14 января. Представитель Haval подтвердил «Ведомостям», что компания не участвует в текущем конкурсе. Он также отметил, что производитель рассматривает возможность сборки электромобилей в России. По его словам, решающее значение в этом вопросе имеет развитие зарядной инфраструктуры.