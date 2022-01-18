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Две компании подали заявки на производство электромобилей

Но среди них нет ни одного крупного автоконцерна
Денис Ильюшенков
Минпромторг получил сразу две заявки на льготы для производства электромобилей. Но крупные автоконцерны пока не готовы собирать электрокары в России / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг 17 января завершил сбор конкурсных заявок на заключение специнвестконтракта (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей, сообщила пресс-служба министерства. Было подано две заявки – от липецкого «Моторинвеста» и от компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» из Санкт-Петербурга. По условиям конкурса им предстоит пройти несколько этапов экспертизы. «Лучшей может быть признана одна или несколько заявок. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 5 марта», – сообщает Минпромторг.

Инициатором конкурса стал «Моторинвест». Изначально заявку на СПИК по электрокарам собиралась подать и китайская Haval, знает источник «Ведомостей», знакомый с планами компании. Это подтверждается данными из государственной информационной системы «Промышленность». Но в итоге компания из КНР так и не пришла на конкурс и теперь уже не сможет этого сделать, поскольку срок приема заявок истек 14 января. Представитель Haval подтвердил «Ведомостям», что компания не участвует в текущем конкурсе. Он также отметил, что производитель рассматривает возможность сборки электромобилей в России. По его словам, решающее значение в этом вопросе имеет развитие зарядной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных