Две компании подали заявки на производство электромобилей

Инициатором конкурса стал «Моторинвест». Изначально заявку на СПИК по электрокарам собиралась подать и китайская Haval, знает источник «Ведомостей», знакомый с планами компании. Это подтверждается данными из государственной информационной системы «Промышленность». Но в итоге компания из КНР так и не пришла на конкурс и теперь уже не сможет этого сделать, поскольку срок приема заявок истек 14 января. Представитель Haval подтвердил «Ведомостям», что компания не участвует в текущем конкурсе. Он также отметил, что производитель рассматривает возможность сборки электромобилей в России. По его словам, решающее значение в этом вопросе имеет развитие зарядной инфраструктуры.