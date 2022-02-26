Как новые санкции ЕС повлияют на госкомпании и промышленность

С судостроением, по словам Бурмистрова, ситуация выглядит сложнее, поскольку оно все еще сильно зависит от зарубежных комплектующих. С одной стороны, по словам эксперта, после 2014 г. была проведена серьезная работа, связанная с замещением европейского оборудования на российское, корейское или китайское. «Но полностью заменить судовое оборудование российская промышленность не может. Даже по оптимистичным прогнозам, зафиксированным в госпрограммах, процесс его локализации займет несколько лет, а по некоторым ключевым высокотехнологичным системам – пять лет и более», – напомнил эксперт.