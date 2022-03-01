Бензин в Европе дорожает из-за энергокризиса и геополитики

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова отмечает, что не только нефть, а все углеводороды сейчас растут в цене из-за «военной» премии. «Дальнейшие же краткосрочные изменения цен как в ту, так и в другую сторону также будут происходить по мере развития ситуации вокруг Украины», – подчеркнула эксперт, добавив, что до конца года ожидать снижения цен на нефть ниже $85–90 за баррель не стоит. Белова напомнила, что Европа с начала 2000-х гг. проводит планомерную политику по сокращению зависимости от российских углеводородов, а текущее обострение на Украине этот процесс только ускорит. «Но говорить об отказе ЕС от российской нефти в обозримой перспективе преждевременно», – добавила она.