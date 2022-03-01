Бензин в Европе дорожает из-за энергокризиса и геополитики

Бензин в Европе дорожает из-за энергокризиса и геополитикиСтоимость литра топлива приблизилась к 2 евро
В странах Европы в январе – феврале 2022 г. розничные цены на бензин выросли в среднем почти на 7%. По данным платформы fuelo.net, сильнее всего за два месяца (к 1 марта) стоимость литра АИ–95 на АЗС поднялась в Румынии – на 14,2% до 1,41 евро. Самые высокие цены были зафиксированы в Нидерландах, где 1 марта цена литра АИ–95 составила 2,15 евро (на 5,4% дороже, чем в начале года). В Италии 1 л в среднем стоит 1,99 евро (+8,5%), в Греции – 1,89 евро (+8,3%), в Германии (+9,8%), Португалии (+8,2%) и Франции (+10,6%) – 1,88 евро, в Великобритании в пересчете на евро – 1,81 (+3,4%).
Стоимость моторного топлива в ЕС начала расти с августа 2021 г. вслед за нефтяными котировками. В октябре цена североморской марки Brent впервые с декабря 2014 г. поднялась выше $84 за баррель. На стоимость энергоресурсов повлияло ускорение экономического подъема в ЕС на фоне снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Владельцы электростанций вынуждены были вместо стремительно дорожающего газа использовать более дешевые мазут и уголь. Это также подстегивало цены на продукты нефтепереработки («Ведомости» писали об этом 15 и 29 сентября). А ставка стран ЕС на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) сыграла против них: безветренная погода создала энергодефицит из–за резкого снижения выработки ветростанций (ВЭС) летом 2021 г.
По данным биржи ICE, 1 марта 2022 г. стоимость ближайшего майского фьючерса на поставки Brent поднялась до $104 за баррель, достигнув уровня октября 2014 г. Баррель WTI c поставкой в апреле стоит $101. С 24 февраля дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает геополитическая ситуация, связанная с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Европе цены на бензин растут прежде всего из–за подорожания нефти, на которую среди прочего в последние недели также давит ситуация на Украине, говорит гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров. Рынок, по его словам, опасается возможного сокращения объемов поставок из России. По мнению аналитика, геополитический фактор, играющий сейчас ключевую роль на рынке, создает дополнительную неопределенность, поэтому в первой половине марта 2022 г. рост цен на бензин в ЕС может ускориться. Бурмистров предполагает, что цены на европейских АЗС в этот период могут вырасти еще на 10–15%.
С ним согласен гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Помимо геополитики, по словам эксперта, на подорожание бензина в Европе также влияет взятый странами ЕС курс на снижение углеродного следа и переход на зеленую энергетику. Часть собранных топливных налогов направляются в виде субсидий на поддержку ВИЭ. «Увеличение уровня налогов для целей энергоперехода приводит к росту цен на бензин для конечных потребителей. Этот процесс можно было бы замедлить, но тогда это притормозит также и программу декарбонизации. Но на это власти ЕС пойти не готовы», – сказал он. Симонов прогнозирует, что рост цен на бензин в ЕС продолжится минимум до апреля.
Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова отмечает, что не только нефть, а все углеводороды сейчас растут в цене из-за «военной» премии. «Дальнейшие же краткосрочные изменения цен как в ту, так и в другую сторону также будут происходить по мере развития ситуации вокруг Украины», – подчеркнула эксперт, добавив, что до конца года ожидать снижения цен на нефть ниже $85–90 за баррель не стоит. Белова напомнила, что Европа с начала 2000-х гг. проводит планомерную политику по сокращению зависимости от российских углеводородов, а текущее обострение на Украине этот процесс только ускорит. «Но говорить об отказе ЕС от российской нефти в обозримой перспективе преждевременно», – добавила она.