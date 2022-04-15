ФАС предложила способ снизить расходы при перевозках по железной дороге

ФАС предложила способ снизить расходы при перевозках по железной дорогеНо РЖД против изменения порядка расчета оплаты за пробег вагонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа, вносящего изменения в формулу расчета тарифов на перевозку грузов по железной дороге. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Он корректирует прейскурант №10–01, являющийся основой системы тарифообразования на сети железных дорог в России (к нему существует множество подзаконных актов). Изменения касаются формулы расчета провозных платежей в случае, если вагонный оператор меняет станцию назначения для порожних (пустых) вагонов.
По сути ФАС предлагает вернуть для пустых вагонов формулу, которая действовала до августа 2021 г. Груженых вагонов предложения ФАС не касаются. С 17 августа прошлого года вступил в силу приказ ФАС, предписывающий новый порядок расчета провозной платы при изменении оператором станции назначения, куда нужно доставить вагон.
Эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов пояснил «Ведомостям», что изначально при «переадресовке» вагона происходил пересчет тарифа за новое расстояние перевозки, которое было суммой расстояний от станции отправления до станции переадресовки и от станции переадресовки до станции нового назначения. «Теперь же тариф за сумму расстояний был заменен на сумму тарифов», – пояснил он.
По действующим правилам стоимость перевозки порожнего вагона через станцию переадресовки выше, потому что оператор платит два отдельных тарифа. «Когда оператор начинает новую перевозку ее стоимость рассчитывается не с нуля, а с определенной суммы, например 4000 руб., которую РЖД включают на ряд затрат. То есть сейчас, когда порожний вагон идет через станцию переадресовки оператор платит дважды эту начальную сумму, которая вшита в тариф, а не только за фактическое расстояние», – пояснил зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин.
Представитель ФАС сказал «Ведомостям», что возврат к старой формуле для порожних вагонов позволит снизить размер провозных платежей, а также поможет оперативно подавать пустые вагоны под погрузку. Действующая формула, по его словам, ведет к увеличению простоев порожних вагонов на железнодорожных станциях.
В пояснительной записке к приказу отмечается, что участники рынка уже пожаловались в ФАС на дополнительные издержки, которые они несут с августа 2021 г. По расчетам оперирующих вагонами компаний, провозная плата при переадресовке вагонов выросла в среднем на 5–28%, а по Восточному полигону (БАМ и Транссиб) еще больше – от 25 до 28%.
Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что хотя расходы на порожний рейс и переадресовку, как правило, несут операторы вагонов, затем они «транслируют ее в ставку предоставления вагона конечному клиенту». «Средняя дальность перевозок порожних вагонов на сети РЖД за период 2017–2021 гг. составляет 1230–1270 км и практически не зависит от принимаемых тарифных решений по введению скидок или наценок на порожние рейсы», – добавляет Савчук.
По данным РЖД, дополнительная нагрузка от действующего порядка переадресовки только для полувагонов, составляющих большую часть парка, составляет около 300 млн руб. ежемесячно. Общее число грузовых вагонов на сети РЖД в феврале 2022 г. составило более 1,2 млн единиц, из них полувагонов – почти половина (порядка 593 000 единиц).
Хусаинов поясняет, что переадресовки позволяют оперативно, за счет изменения станции назначения, подстраиваться под эксплуатационную обстановку на станциях и участках железнодорожной сети. «Оператор, видя что впереди «пробка» и у клиента скопился избыточный парк пустых вагонов, перенаправляет их другому клиенту для погрузки», – сказал он «Ведомостям». В России простаивают более 150 000 порожних железнодорожных вагонов, сообщал ТАСС 13 апреля со ссылкой на письмо Минтранса в Совет Федерации. Причинами этого в министерстве назвали «изменение направлений грузопотоков и быстро меняющуюся конъюнктуру рынков» на фоне антироссийских санкций.
Но в РЖД против инициативы ФАС. Представитель монополии сказал «Ведомостям», что она «противоречит действующим правилам железнодорожных перевозок». От более подробных пояснений в компании отказались. Решения, которые затрудняют изменение конечной точки назначения для порожнего вагона, с одной стороны, создают проблемы на сети РЖД и провоцируют «пробки», говорит Хусаинов. Но с другой, являются дополнительным источником дохода для монополии, поясняет он позицию железнодорожников.
Поручение разработать меры по «повышению технологической гибкости грузовых железнодорожных перевозок» давал ранее Минтрансу, ФАС, РЖД и Союзу операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ) первый вице–премьер Андрей Белоусов, следует из пояснительной записки к приказу.
В Минтрансе на запрос «Ведомостей» не ответили. Руководитель рабочей группы при президиуме СОЖТ по вопросам тарифного регулирования Юлия Лощакова считает, что возврат действовавшего до августа 2021 г. на протяжении 10 лет порядка тарификации переадресации порожних вагонов «позволит вернуть гибкость управления вагонным парком и минимизировать затаривание станций». «Это особенно важно в текущих условиях, когда ежедневно происходят корректировки направлений перевозок из-за изменения рынков сбыта продукции», – добавляет она.
Изменение расчета тарифов при переадресации порожнего рейса, по словам Савчука, может иметь значение для оптимизации техпроцессов для относительно небольших клиентов, а также способом «проникновения на станции погрузки с избыточным порожняком». Например, для оперативной заадресовки порожних вагонов находящихся в пути следования на основные углепогрузочные станции, где есть лог/контроль по объему порожняка. Также переадресовка позволяет выстраивать более гибкие схемы загрузки обратных порожних рейсов попутными грузами».
«Ведомости» также направили запросы крупнейших операторам подвижного состава, включая ПГК, ФГК, Globaltrans.