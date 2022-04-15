ФАС предложила способ снизить расходы при перевозках по железной дороге

По действующим правилам стоимость перевозки порожнего вагона через станцию переадресовки выше, потому что оператор платит два отдельных тарифа. «Когда оператор начинает новую перевозку ее стоимость рассчитывается не с нуля, а с определенной суммы, например 4000 руб., которую РЖД включают на ряд затрат. То есть сейчас, когда порожний вагон идет через станцию переадресовки оператор платит дважды эту начальную сумму, которая вшита в тариф, а не только за фактическое расстояние», – пояснил зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин.