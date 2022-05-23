Интернет-магазин «Л’Этуаль» стал маркетплейсом

Сейчас на ее площадке уже представлено 1100 продавцов, там продается 60 000 наименований товаров под 1400 брендами, включая биологически активные добавки, продукцию для сексуального здоровья (смазки, аппараты-стимуляторы и т. д.), лекарства, аппараты для лица, технику для красоты (фены для волос, эпиляторы, массажеры для лица и тела) и цветы, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, в течение 2022 г. «Л’Этуаль» планирует дополнительно привлечь на маркетплейс еще около 140 000 товаров для красоты и здоровья.