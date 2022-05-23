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Интернет-магазин «Л’Этуаль» стал маркетплейсом

Другие ритейлеры могут пойти по этому же пути ради продажи товаров параллельного импорта
Маргарита Соболь
«Л’Этуаль» на данный момент первая компания среди бьюти-ритейлеров, которая запустила маркетплейс на базе уже существующего онлайн-магазина / Евгений Разумный / Ведомости

О том, что компания «Л’Этуаль» перевела свой интернет-магазин на модель маркетплейса, «Ведомостям» рассказал представитель компании. Он напоминает, что тестирование стартовало еще в конце января, на данный момент оно завершено.

Сейчас на ее площадке уже представлено 1100 продавцов, там продается 60 000 наименований товаров под 1400 брендами, включая биологически активные добавки, продукцию для сексуального здоровья (смазки, аппараты-стимуляторы и т. д.), лекарства, аппараты для лица, технику для красоты (фены для волос, эпиляторы, массажеры для лица и тела) и цветы, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, в течение 2022 г. «Л’Этуаль» планирует дополнительно привлечь на маркетплейс еще около 140 000 товаров для красоты и здоровья.

Товары, успешно зарекомендовавшие себя на маркетплейсе, могут быть затем представлены и в розничных магазинах сети, отметил представитель ритейлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных