Акции «Северстали» подешевели почти на 30% за два дня из–за санкций США

Акции «Северстали» подешевели почти на 30% за два дня из–за санкций СШАКомпания может потерять почти все экспортные рынки, считают эксперты
Акции «Северстали» на Московской бирже в ходе торгов 2 и 3 июня подешевели на 28% на фоне внесения компании и ее основного владельца Алексея Мордашова (владеет 77% акций) в санкционные списки США, свидетельствуют данные торгов.
2 июня США ввели новые санкции против 16 российских компаний и 17 физических лиц. В частности, в санкционный список были включены предприниматель Алексей Мордашов, его сыновья Никита и Кирилл, а также супруга бизнесмена Марина Мордашова. Также в SDN List попали компании, связанные с Мордашовым и его семьей, – «Северсталь», Nordgold и холдинговая компания «Севергрупп». Прекратить все операции с «Северсталью», согласно утвержденным ограничениям, необходимо до 31 августа 2022 г., а с Nordgold – до 1 июля.
На этом фоне 2 июня акции «Северстали» на Московской бирже подешевели на 15,3% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 815,8 руб. за бумагу. 3 июня падение продолжилось. По состоянию на 15:30 мск бумаги дешевели на 12,7% до 712,6 руб. за штуку. Таким образом, падение котировок за два неполных дня достигло 28%.
В 2021 г. выручка «Северстали» от продаж в странах Северной Америки составила $349 млн при суммарной выручке в $11,6 млрд, в европейских странах – $4 млрд, следует из финотчетности компании. Продажи в России принесли $6,1 млрд.
«Северсталь» стала первой российской металлургической компанией, которая пострадала от европейских санкций в 2022 г. из–за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. 28 февраля основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов был включен в санкционные списки ЕС наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и политиками. После этого потребители и трейдеры в ЕС стали отказываться от продукции «Северстали».
На Северную и Южную Америку по итогам 2021 г. приходилось 4% выручки «Северстали», говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Эти объемы экспорта придется перенаправлять на другие рынки, отмечает он. Эксперт добавляет, что косвенно новые санкции могут затронуть почти весь экспорт компании, который приносит порядка 50% выручки. Контрагенты за рубежом из–за включения компании в санкционные списки ЕС и США могут начать отказываться от закупок ее продукции или просить дополнительные скидки, предполагает Пучкарев. Включение Мордашова и подконтрольных ему компаний в санкционный список США создает угрозу вторичных санкций, добавляет аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его мнению, это «практически ставит крест» на значительных объемах экспорта.
В 2021 г. продажи в РФ и СНГ принесли компании 57,5% выручки, экспорт в ЕС – 34,2%, экспорт в Северную Америку – около 3%, а поставки во все остальные регионы планеты – только 5,3%, отмечает Калачев. Поэтому наиболее серьезные финансовые риски у компании возникли после включения предпринимателя в санкционный список ЕС, считает он. Но тогда, по словам Калачева, оставалась надежда, что выпавшие объемы экспорта можно будет «хотя бы частично перенаправить на другие рынки». После введения санкций США под ударом оказался почти весь экспорт, или до 40% выручки «Северстали», оценил Калачев.
Поставки в страны СНГ также могут быть затруднены из–за отказа контрагентов от сотрудничества, предупреждает руководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Сергей Гландин. Так, в Казахстане, например, все больше компаний создают санкционный комплаенс, что поощряется властями республики, поясняет он. Трудности создает также и то, что Мордашов, помимо санкций США, находится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Японии, добавляет юрист.
Рентабельность продаж «Северстали» снизится из–за вынужденных скидок для покупателей, также произойдет накопление дополнительного оборотного капитала и возможный рост долговой нагрузки, прогнозирует Пучкарев. Часть продукции, вероятно, придется направить на менее маржинальный внутренний рынок, поясняет эксперт. Вероятно, компании также придется дополнительно снизить загрузку производственных мощностей, предполагает он. Калачев добавляет, что это усилит конкуренцию на внутреннем рынке и окажет давление на цены металлопродукции внутри России. «Проблемы «Северстали», таким образом, становятся проблемами всех сталелитейных компаний», – подчеркивает он.
Снижение стоимости акций «Северстали» продлится 2–3 дня, пока риски не будут полностью учтены в оценке капитализации компании, после чего котировки частично отыграют назад, считает Калачев. Дмитрий Пучкарев добавляет, что на фоне включения «Северстали» в SDN–лист перспективы роста акций «пока смутные». Поддержать стоимость ее бумаг могли бы меры господдержки, такие, как снижение или обнуление акциза на сталь в РФ, считает он.
Уход Алексея Мордашова от контроля над «Северсталью» потенциально может способствовать снятию санкций с металлургического холдинга, отмечает Калачев. Но сама процедура занимает гораздо больше времени, чем их введение, вряд ли это может произойти до конца 2022 г., предупреждает он. Пучкарев согласен с этим. В качестве примера он приводит вывод из–под санкций США основанного Олегом Дерипаской алюминиевого гиганта UC Rusal.
Гландин допускает вероятность того, что даже продажа Мордашовым долей и выход из состава акционеров не улучшит ситуацию для компании, поскольку «Северсталь», Nordgold и «Севергрупп» включены в SDN–лист как компании «оказывающие экономическую поддержку режиму президента РФ Владимира Путина». «Если Мордашов перестанет быть контролирующим акционером, это увеличит шансы на исключение из списка, но не является безусловным основанием для снятия санкций», – говорит он.
Отметим, что Алексей Мордашов – один из немногих российских бизнесменов из первой десятки списка Forbes, кто не стал спешно переписывать свои акции, снижая долю ниже контрольной в «Северстали», или выходить из органов управления компанией.
В пресс–службе «Северстали» «Ведомостям» сказали, что компания «изучает ситуацию».