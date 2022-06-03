Акции «Северстали» подешевели почти на 30% за два дня из–за санкций США

В 2021 г. продажи в РФ и СНГ принесли компании 57,5% выручки, экспорт в ЕС – 34,2%, экспорт в Северную Америку – около 3%, а поставки во все остальные регионы планеты – только 5,3%, отмечает Калачев. Поэтому наиболее серьезные финансовые риски у компании возникли после включения предпринимателя в санкционный список ЕС, считает он. Но тогда, по словам Калачева, оставалась надежда, что выпавшие объемы экспорта можно будет «хотя бы частично перенаправить на другие рынки». После введения санкций США под ударом оказался почти весь экспорт, или до 40% выручки «Северстали», оценил Калачев.