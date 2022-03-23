Стоимость стали в ЕС установила рекорд из-за санкций против России

Стоимость стали в ЕС установила рекорд из-за санкций против РоссииЭксперты не исключают дальнейшего роста цен на металл
Цены на сталь в Европе достигли исторического максимума на фоне ограничения поставок продукции российских металлургов. Стоимость майского фьючерса на поставку горячекатаного стального проката на Лондонской бирже металлов (LME) 22 марта достигала $1625 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на стальную арматуру на условиях поставки FOB Турция торговался по $927/т, что ненамного ниже пикового значения, зафиксированного 8 марта ($950/т).
C 15 марта 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках очередного пакета санкций из-за специальной военной операции России на Украине запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММК, НЛМК, Evraz, «Мечела» и других российских металлургов. Еще раньше, в начале марта, поставки в ЕС прекратила «Северсталь», после того как в санкционные списки попал ее основной владелец Алексей Мордашов. Из-за этого европейские потребители и трейдеры стали отказываться от продукции компании.