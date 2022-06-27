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Минэкономразвития определило сроки эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами

Он может начаться в 2023 году и затронет Московский регион и Белгородскую область
Анна Киселева Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами может пройти в России с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. в Москве, Московской и Белгородской областях. Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития, опубликован на портале нормативных правовых актов. Общественное обсуждение по нему продлится до ​​11 июля 2022 г. Это означает, что внести его в Госдуму до 1 июля 2022 г. – срока, назначенного Владимиром Путиным, – скорее всего, не успеют. Согласно апрельскому поручению президента, правительство совместно с нижней палатой парламента до 15 июля должны обеспечить принятие законопроекта в весеннюю сессию текущего года.

Представитель пресс-службы правительства переадресовал запрос в Минэкономразвития. Там, а также в Госдуме и аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой исполнение этих поручений оперативно прокомментировать не смогли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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