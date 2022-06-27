Минэкономразвития определило сроки эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами

Минэкономразвития определило сроки эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратамиОн может начаться в 2023 году и затронет Московский регион и Белгородскую область
Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами может пройти в России с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. в Москве, Московской и Белгородской областях. Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития, опубликован на портале нормативных правовых актов. Общественное обсуждение по нему продлится до 11 июля 2022 г. Это означает, что внести его в Госдуму до 1 июля 2022 г. – срока, назначенного Владимиром Путиным, – скорее всего, не успеют. Согласно апрельскому поручению президента, правительство совместно с нижней палатой парламента до 15 июля должны обеспечить принятие законопроекта в весеннюю сессию текущего года.
Представитель пресс-службы правительства переадресовал запрос в Минэкономразвития. Там, а также в Госдуме и аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой исполнение этих поручений оперативно прокомментировать не смогли.