Минэкономразвития определило сроки эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами

Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами может пройти в России с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. в Москве, Московской и Белгородской областях. Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития, опубликован на портале нормативных правовых актов. Общественное обсуждение по нему продлится до ​​11 июля 2022 г. Это означает, что внести его в Госдуму до 1 июля 2022 г. – срока, назначенного Владимиром Путиным, – скорее всего, не успеют. Согласно апрельскому поручению президента, правительство совместно с нижней палатой парламента до 15 июля должны обеспечить принятие законопроекта в весеннюю сессию текущего года.