«Норникель» и UC Rusal могут стать одной компанией

«Норникель» и UC Rusal могут стать одной компаниейАкции UC Rusal дорожают на фоне заявлений Потанина о слиянии
«Норникель» и UC Rusal вернулись к обсуждению слияния компаний. Об этом 4 июля в интервью телеканалу РБК рассказал президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, подтвердив, что получил «предложение от менеджмента UC Rusal и согласился его обсудить». Когда именно поступило это предложение, бизнесмен не уточнил.
По словам Потанина, слияние такого рода позволит диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность при введении санкций. Дополнительным фактором также является общая «зеленая» повестка и соблюдение принципов устойчивого развития (ESG).
Президент «Норникеля» рассказал, что по-прежнему не видит производственной синергии между двумя компаниями, однако их слияние позволит создать «национального чемпиона». Кроме того, объединенной компании будет проще получать государственную поддержку для проектов в России.
На фоне новости о возможном слиянии акции UC Rusal взлетели на 22,58% на открытии торгов на Мосбирже 5 июля до 66,495 руб. за бумагу. Акции «Норникеля» на 13:32 падали на 4,8% до 16 200 руб. за штуку, акции UC Rusal росли на 5,55% до 57,26 руб. за бумагу.
«Норникель» – крупнейший производитель и поставщик на мировой рынок палладия (38%) и никеля (17%), на компанию приходится 10% глобальной добычи платины. В 2021 г. «Норникель» произвел 193 000 т никеля, 2,6 млн унций палладия и 634 000 унций платины. Выручка компании по МСФО в прошлом году выросла на 15% до $17,9 млрд, EBITDA – на 37% до $10,5 млрд, чистая прибыль – почти вдвое до $7 млрд.
Основными акционерами «Норникеля» являются «Интеррос» Потанина (35,95%) и основанная Олегом Дерипаской UC Rusal (26,25%). У Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – 4%.
UC Rusal является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. На ее долю в 2021 г. пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Выручка UC Rusal за 2021 г. по МСФО выросла на 40% и составила $12млрд, EBITDA – в 3,3 раза до $2,893 млрд.
Основными акционерами UC Rusal являются группа En+ (объединяет активы Дерипаски, владеет 56,88% акций алюминиевой компании) и Sual Виктора Вексельберга с партнерами (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
Компании не в первый раз пытаются вести переговоры об объединении. Они начали обсуждать слияние после того, как в 2008 г. UC Rusal купила 25% акций «Норникеля». Но к ноябрю 2017 г. основные владельцы компаний отказались от слияния.
«Я с Олегом [Дерипаской] это обсуждал летом. У нас был откровенный разговор, что если у кого-то из нас есть мысли о слиянии, то лучше это сейчас обсудить. Не держать камень за пазухой. Сейчас об этом можно говорить, потому что это стало элементом публичного поля. Олег мне сказал, что он больше видит синергии между UC Rusal и En+ и что он думает скорее в направлении, как консолидировать эту цепочку на базе En+», – говорил Владимир Потанин в интервью «Ведомостям» в ноябре 2017 г.
Весной 2008 г. UC Rusal выкупила 25% акций «Норникеля» у президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, который с 2001 по 2007 г. был генеральным директором и председателем правления «Норникеля». Прохоров получил $5 млрд и 14% акций UC Rusal. Сделка была проведена в ходе раздела активов Прохорова и Потанина. После покупки этой доли UC Rusal объявила, что хотела бы провести слияние с «Норникелем».
Тогда эта сделка привела к акционерному конфликту: Дерипаска и Потанин были несогласны по целому ряду вопросов, включая дивиденды и выделение непрофильных активов «Норникеля». В ноябре 2008 г. Потанин (владевший тогда 30% акций) и Дерипаска урегулировали свои разногласия, подписав соглашение о фактически паритетном управлении компанией. Тогда же стороны заявили, что не будут рассматривать слияние компаний в течение трех лет.
Перемирие между акционерами было нарушено весной 2010 г.: в совет директоров «Норникеля» не прошел номинированный UC Rusal экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин. Это стало началом длительного противостояния акционеров, в том числе с судебными спорами. Только к концу 2012 г. примирить Потанина и Дерипаску удалось Абрамовичу. В результате «Интеррос», UC Rusal и Crispian подписали десятилетнее соглашение, а Потанин и Дерипаска прекратили все судебные разбирательства.
Весной 2018 г. UC Rusal и ее головная компания En+ попали под санкции минфина США как активы Дерипаски, которого заподозрили в финансировании проектов по просьбам президента Владимира Путина. Из-за этого для UC Rusal оказался практически закрыт американский рынок, а контакты с европейским и азиатским существенно осложнились.
В январе 2019 г. ограничения были сняты с обеих компаний, но бизнесмену, который остался в санкционном списке, пришлось снизить свою долю в En+ c почти 70% до менее 45%. При этом фактический контроль над компанией перешел совету директоров, куда входят независимые директора.
29 июня 2022 г. правительство Великобритании включило Потанина в санкционный список. Как отмечалось в пресс-релизе британского парламента, Потанин является вторым богатейшим человеком России и ключевым сторонником Кремля, который продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретя Росбанк и доли в «Тинькофф банке» после вторжения России на Украину. В санкционной документации поясняется, что Росбанк имеет стратегическое значение для правительства России («Ведомости» писали об этом 29 июня).
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев полагает, что возможное объединение двух компаний будет выгодно прежде всего UC Rusal. «За счет слияния можно минимизировать санкционные риски, что для алюминиевой компании является более существенной проблемой, так как «Норникель» защищен от санкций лидирующими позициями компании на мировом рынке палладия, никеля», – говорит он.
Пучкарев согласен с тем, что у компаний в операционном бизнесе может отсутствовать синергия, но из-за объединения можно получить позитивный эффект за счет удешевления заемного финансирования.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что слияние UC Rusal и «Норникеля» может произойти по аналогии с созданием «конгломерата вроде Rio Tinto» (одна из крупнейших горнометаллургических компаний в мире. – «Ведомости»), где преимущества одной сферы покрывают недостатки другой. «Слияние обычно положительно для общей капитализации, когда консолидируются аналогичные активы. Когда профиль деятельности различается, то капитализация отдельных компаний, как правило, в сумме выше, чем у объединенной компании. Поэтому, при прочих равных, я бы исходил из того, что по отдельности «Норникель» и UC Rusal должны стоить больше, чем объединившись», – говорит он.
По оценке управляющего директора НРА Сергея Гришунина, выручка объединенной компании может достигнуть $30 млрд. «Маржинальность по EBITDA в связи с укреплявшимся рублем может снизиться с 40-60% до 20-30%. Так что EBITDA объединения можно ожидать на уровне $6-10 млрд», – рассуждает он.
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что с учетом роли обеих компаний на мировом рынке цветных металлов подход к оценке влияния сделки на рыночную ситуацию со стороны ФАС «совершенно точно не будет формальным», поскольку могут быть сформированы риски для монополизации рынка и снижения уровня конкуренции. «Такая сделка подлежит предварительному согласованию с ФАС, так как отвечает критериям, перечисленным в части 1 статьи 28 ФЗ «О защите конкуренции», – говорит он.
Юрист также уточняет, что позиция антимонопольного органа может повлиять на то, как сделка будет структурирована, и то, как будет выглядеть структура владения в результате.
«Ведомости» направили запросы в UC Rusal и «Норникель».