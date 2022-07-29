Eni к 2025 году намерена отказаться от российского газа

Потребление газа странами - членами ЕС в 2021 г. составило в общей сложности около 429 млрд куб. м, из которых на Италию пришлось 72,5 млрд куб. м. При этом за последние 10 лет общее потребление газа в Италии снизилось на 0,2%. Тем не менее, чтобы полностью отказаться от российского газа, Италии придется заместить около 27,5% от нынешнего объема потребления. Производство же газа в Италии, согласно данным BP, составило лишь 3,2 млрд куб. м, а в последние 10 лет добыча газа в стране снизилась на 8,9%.