Eni к 2025 году намерена отказаться от российского газа

Eni к 2025 году намерена отказаться от российского газаЕго хотят заместить поставками из Алжира и Египта
Итальянская энергетическая компания Eni намерена к 2025 г. полностью отказаться от импорта российского газа, заменив его поставками из других стран. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2022 г., опубликованном 29 июля.
Компания подчеркнула, что ключевым элементом ее долгосрочной стратегии является «обеспечение альтернативных источников поставок газа в Италию и Европу за счет использования сильных стратегических альянсов Eni». Уточняется, что Eni подписала новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго, а также может обеспечить дополнительные возможности и в других странах ее глобального газового портфеля – таких, как Ливия, Ангола, Мозамбик, Индонезия и Италия.
Кроме того, в июне Eni стала участником крупнейшего в мире на данный момент проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) North Field East в Катаре. Он предполагает строительство к 2027 г. шести линий по производству СПГ совокупной мощностью в 49 млн т в год, из которых на первой фазе – к 2025 г. – должно быть запущено 33 млн т.
Эти инициативы, как сообщается в отчете, призваны к 2025 г. заменить 100% закупаемого у России газа, объемы которого компания оценила в 20 млрд куб. м в год.
Согласно данным ФТС России, в 2021 г. «Газпром» экспортировал в Италию 18,4 млрд куб. м газа, республика заняла третье место по объему поставок в Европе после Германии и Турции. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в ЕС в целом из России было экспортировано около 155 млрд куб. м газа, из которых на «Газпром» приходилось около 140 млрд куб. м, а остальные 15 поступили в виде СПГ.
Потребление газа странами - членами ЕС в 2021 г. составило в общей сложности около 429 млрд куб. м, из которых на Италию пришлось 72,5 млрд куб. м. При этом за последние 10 лет общее потребление газа в Италии снизилось на 0,2%. Тем не менее, чтобы полностью отказаться от российского газа, Италии придется заместить около 27,5% от нынешнего объема потребления. Производство же газа в Италии, согласно данным BP, составило лишь 3,2 млрд куб. м, а в последние 10 лет добыча газа в стране снизилась на 8,9%.
Сообщив о своих планах по диверсификации импорта газа, Eni открыто признала отказ от выполнения действующего долгосрочного контракта с «Газпромом», заключенного до 2035 г., отметил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Это свидетельствует о крайней ненадежности Eni как партнера. Поэтому потенциальным поставщикам следует учитывать это при заключении сделок», – отметил эксперт.
Гривач обратил внимание, что из всего списка стран - потенциальных экспортеров газа, с которыми итальянская компания подписала соглашения, только поставки из Алжира и Египта можно рассматривать как максимально вероятные из-за загрузки их СПГ-заводов за счет израильского газа. При этом эксперт добавил, что Алжир и Египет нельзя назвать «тихими гаванями» с точки зрения потенциальных политических кризисов и вооруженных конфликтов в этих странах.
Но даже в случае благоприятного политического фона нарастить поставки газа из Алжира и Египта в Европу будет непросто из-за роста спроса на внутреннем рынке этих стран, который будет сложно удовлетворить даже при увеличении добычи, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Эксперт добавил, что в случае дальнейшего отказа от российского газа спотовые цены на газ продолжат расти, а это, в свою очередь, может привести страны ЕС к длительной стагфляции. По данным биржи ICE, 29 июля на голландском хабе TTF сентябрьский фьючерс стоил около $2060 за 1000 куб. м.
Попытки укрепить энергетическую безопасность в ЕС продолжаются уже несколько последних лет, но до сих пор существенного прогресса на этом пути достичь не удалось, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Эксперт напомнил, что газопроводы из Алжира проложены в страны ЕС через территорию Марокко и Туниса, а в Марокко конфликт из-за транзита в 2021 г. приводил к прекращению поставок. «Поэтому Алжир и Египет нельзя с уверенностью назвать надежными поставщиками», – отметил он.
По мнению Громадина, в нынешних условия желание европейских стран найти новых поставщиков газа понятно, но вероятность найти их в сжатые сроки «стремится к нулю».
Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности полагает, что решение Eni в глобальном масштабе примером для других партнеров «Газпрома» не станет. Он пояснил, что Eni среди всех контрагентов российской газовой монополии является фактически единственной вертикально интегрированной компанией, имеющей добычные и СПГ-проекты, прежде всего, в Африке. Остальные же партнеры «Газпрома», по словам эксперта, имеют гораздо более локальный бизнес и лишены непосредственного доступа к добыче энергоресурсов.